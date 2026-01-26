ЗСУ уразили підстанцію "Азовська" в Маріуполі

З’явилися унікальні фото, які підтверджують ураження підстанції "Азовська" в тимчасово окупованому Маріуполі минулого тижня. Знімки оприлюднив Центр вивчення окупації.

Це обладнання забезпечувало роботу значної частини мілітарної складової тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Що відомо про ураження підстанції у Маріуполі?

Після удару по підстанції росіянам довелося в авральному режимі перекидати навантаження на інші енергетичні вузли.

У Центрі наголошують: мова не йде ані про "технічну несправність", ані про "зношене обладнання". На фото чітко видно знищений силовий трансформатор відкритої підстанції – вигорілі елементи, обвалені портали, сліди загоряння трансформаторного масла. Ключовий вузол енергосистеми фактично перестав існувати, що прямо вказує на досягнення мети удару по енергетичній інфраструктурі.

16 та 18 січня тимчасово окупований Маріуполь зазнав атак безпілотників. Саме тоді й було уражено підстанцію "Азовська" у Кальміуському районі міста.

Наслідки удару по підстанції "Азовська"

