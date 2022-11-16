Сплутали координати Львова й Києва: удар по Польщі може бути епічною помилкою росіян

У польському селищі Пшеводув 15 листопада впали 2 ракети. Наразі необхідно дочекатися офіційних висновків інциденту, щоб точно стверджувати, чиї були ракети.

Про це для 24 каналу сказав військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Він зазначив, що у НАТО вже знають, що саме влучило.

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"У повітрі Польщі перебувають літаки далекого радіаційного огляду. Вони бачать мінімум на 500 кілометрів. Баражують у районі Любліна. Журналісти були на цьому літаку й показали деякі знімки з екранів. У Польщі чудово з першої хвилини знали, що куди летить", – сказав Катков.

Окупанти могли помилитися

Як зазначив Катков, є інший аспект – європейське видання Visegrád 24 знайшло доволі цікаву закономірність. Вона полягає у координатах селища Пшеводув.

Координати доволі збігаються з координатами Львова та Києва. Там 2 військових об'єкти, по яких були влучання. Під час підготування цілей до ураження могло статися банальне зміщення координат, – розповів Катков.

Координати польського селища – 50.4709, 23.9343. Вони є широтою Києва та довготою Львова. Катков сказав, що коли ця ситуація виявиться правдою, то це може бути епічною помилкою Росії та операторів, які готують льотні завдання.

"На мій погляд, така ситуація можлива. У будь-якому випадку питання, коли прилетить ракета окупантів до Польщі було лише питанням часу. Це було питанням, чи буде, чи ні. Схожа ситуація з Молдовою нещодавно. Було розуміння, що це станеться. Про це говорили навіть з весни", – пригадав Катков.

Він сказав, що від Росії є величезна кількість пусків ненадійних ракет. Крім цього, як виявилось, координати окупанти прописують вручну.

"Коли готують масований запуск, то там велике місце для людської помилки", – додав Катков.

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Які координати могли переплутати

За інформацією видання Defense Express, на широті 50.4709 у Києві є відомий об'єкт Міноборони України, по якому вже били окупанти. Щодо Львова, то на довготі 23.9343 розташовується залізнична станція та один з оборонних заводів. Збій координат міг стосуватися двох ракет.

"Перша отримала координати цілі, приблизно 50.4709, 23.9343 й впала у Польщі. А тоді інша – 49.8208, 30.5282. Вона мала впасти, якщо її не збили раніше, десь у районі Узина, Київської області", – зазначили у виданні.