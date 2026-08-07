Ворог цинічно вдарив дроном по людях на ринку у Сумській області

Вранці росіяни вдарили безпілотником по Сумщині. Під удар потрапив звичайний ринок у Білопільській громаді.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров.

Які наслідки атаки росіян на ринок?

За словами чиновника, наразі відомо про 10 постраждалих. Двоє людей перебувають у важкому стані. Триває госпіталізація поранених.

Зауважимо, що цієї ночі росіяни здійнили комбіновану атаку на Суми. Окупанти використали два КАБи, реактивні та дрони інших типів. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Двоє людей отримали неважкі поранення.

Окрім того, вночі росіяни знищили поштове відділення у Глухівській громаді. Будівля зазнала значних руйнувань. Попередньо, люди не постраждали.

Наслідки атаки на Суми і Глухів / Фото ОВА

Нагадаємо, що загалом уночі ворог застосував проти України 147 безпілотників. 114 ворожих БпЛА були знешкоджені силами ППО.

Раніше повідомлялося, що російські дрони стають ще більш небезпечними. Росія модернізувала реактивний дрон "Герань-4 Сикер", встановивши на нього оптичну систему наведення. Вона дає змогу точніше атакувати цілі навіть після втрати зв'язку.

Також БпЛА отримав додаткову ширококутну камеру. Її можуть використовувати для огляду місцевості або виявлення українських дронів-перехоплювачів.

"Герань-4 Сикер" може долати до 550 кілометрів і розвивати швидкість до 500 кілометрів за годину. Через високу швидкість такі безпілотники складніше збивати.