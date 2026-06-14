Три великі осередки полум'я: у СБУ потішили деталями удару по нафтобазі у Рибінську

У ніч проти 14 червня СБУ атакувала нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області. Тепер там вирує масштабна пожежа.

На нафтобазі виникло щонаймеше три великих осередки займання, кажуть у СБУ.

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Які наслідки удару по нафтобазі під Ярославлем?

Загалом резервуарний парк нафтобази налічує понад 60 ємностей для зберігання.

Нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву Росії. Її використовують для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси агресор постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.

Щоб вразити цю "жирну" ціль, українські дрони подолали понад 700 кілометрів.

У СБУ наголосили, що російські склади нафтопродуктів, НПЗ та логістична інфраструктура залишаються законними цілями. Адже вони забезпечують окупантів ресурсами та дозволяють Кремлю продовжувати війну проти України.

Як розгорілася пожежа на нафтобазі: дивіться відео

Палає нафтобаза "Темп": дивіться відео

Зауважимо, що жителі Рибінська масово публікують фото й відео так званого нафтового дощу – на кадрах видно чорні калюжі після пожежі на нафтобазі.

Наслідки удару по Рибінську: дивіться відео

Подібний "чорний дощ" уже був цієї весни у Туапсе після ударів Сил оборони по місцевому НПЗ та нафтовому терміналу – тоді продукти горіння нафтопродуктів вкрили навколишню територію.