"Це невідомий дрон": Путін цинічно виправдався за удар по житловому будинку в Румунії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нічого не знає про дрон, який впав у Румунії під час російської атаки по Україні. У Кремлі також заявили, що без експертизи неможливо встановити походження безпілотника.

Про це російський диктатор розповів під час свого звернення, передає 24 Канал.

Дивіться також "Країнам ЄС краще заткнутися": Медведєв цинічно відреагував на влучання дрона у Румунії

Що сказав Путін про влучання дрона у житловий будинок в Румунії?

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інцидент із безпілотником, який впав у Румунії під час масованої російської атаки по Україні. За словами російського лідера, він "нічого не знає" про цей випадок і не володіє інформацією щодо походження дрона.

Я не знаю нічого про дрон у Румунії. Без поняття взагалі, про що йдеться,

– заявив Путін.

Російський диктатор також наголосив, що встановити походження безпілотника без проведення відповідної експертизи неможливо. Він додав, що раніше дрони вже залітали на територію інших європейських країн, зокрема Польщі та Фінляндії і тоді, за його словами, це були саме українські безпілотники, а не російські.

Путін також виправдався, що готовий провести "об'єктивне розслідування", якщо отримають необхідні дані щодо інциденту. Попри заяви Кремля про те, що походження дрона, який влучив у місті Галац, нібито не встановлене, президент Румунії це спростував. Нікошур Дан заявляв, що дрон ідентифікували як російський "Шахед" / "Герань-2".

Згодом, румунська сторона додала, що дрон був підбитий українською ППО.

Під час прольоту через українську територію деякі з дронів були збиті, а один з них, ймовірно, уражений над містом Рені, змінив траєкторію руху та попрямував у бік Галаца,

– сказав румунський президент.

Нагадаємо, що Румунія оголосила про закриття російського консульства в Констанці після інциденту з дроном. Крім того, російського консула оголосили персоною нон ґрата.

Відомо, що внаслідок влучання дрона в багатоповерхівку постраждали дві людини. Володимир Зеленський наголосив, що Євросоюз має посилити тиск на Росію, щоб менше країн страждали від російського терору.

Слід зазначити, що Румунія входить до складу НАТО, тому удар безпілотника фактично став інцидентом на території Альянсу. Речниця НАТО Еллісон Гарт засудила дії Росії, назвавши їх безвідповідальними, та повідомила, що генеральний секретар Альянсу підтримує зв'язок із владою Румунії щодо цієї ситуації.