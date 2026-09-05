СБУ і Поклад – ключові вороги для Росії, – експерт про удари по будівлі Служби

Росія могла завдати удару по СБУ у відповідь на її масштабні операції проти ворога. Характер атаки показує, наскільки серйозно Кремль сприймає діяльність української спецслужби.

Удар дроном по будівлі Служби безпеки свідчить, що Олександр Поклад і СБУ загалом є ключовими ворогами путінського режиму. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Що означає удар Росії по будівлі СБУ?

Політолог акцентує, що удар 4 вересня можна сприймати як своєрідну оцінку роботи Служби безпеки.

СБУ і Поклад дають Україні результат. Росія чудово розуміє, звідки прилітають найболючіші удари. Розуміє, хто викриває її агентів. Хто розвалює мережі ФСБ. Хто зриває диверсії. Хто проводить унікальні операції. Путін завжди дуже точно показує, кого він боїться. І сьогодні СБУ точно у цьому списку на одній з лідируючих позицій,

– підкреслює експерт.

Експерт наголошує, що особливо ефективною є діяльність контррозвідки СБУ.

"Масштаб контррозвідувальної роботи Служби колосальний. З 2022 року СБУ викрила 150 агентурних мереж ворога, до яких входило 648 осіб. Тільки від початку 2026 року виявлено ще 20 мереж та 81 їхнього учасника. Для будь якої спецслужби противника – це дуже болючі цифри. Бо агентурна мережа не створюється за один день. У неї вкладають людей, гроші, легенди, канали зв'язку. І коли контррозвідка СБУ накриває всю мережу, фсб втрачає не просто кількох агентів. Вона втрачає інфраструктуру, яку іноді будувала роками", – пише політолог.

"Не варто дивуватися, що проти Поклада і СБУ ворог працює усіма доступними методами. Від інформаційних атак до спроб фізичної ліквідації. У спецслужб є дуже простий критерій ефективності. Якщо противник витрачає величезні ресурси, щоб тебе знайти, дискредитувати, нейтралізувати або знищити, значить ти створюєш йому реальну проблему. Саме так треба трактувати і події 4 вересня" – резюмує Курпас.

Нагадаємо раніше стало відомо, що за матеріалами СБУ відкрито понад 4 тисячі проваджень за державну зраду, понад 9 тисяч за колабораційну діяльність і понад 100 за шпигунство.