СБУ відкрила кримінальну справу за фактом трагедії у Милі на Київщині

28 серпня росіяни влучили по складу з боєприпасами у Милі на Київщині. СБУ розслідує цю справу за двома статтями.

Досудове розслідування здійснюється за статтями про злочин агресії та про недбале ставлення до військової служби. Про це повідомили в СБУ та МВС.

Що відомо про смертельний удар по складах на Київщині?

За даними слідства, окупанти влучили по складах безпілотником типу "Герань-4", після чого розпочалася вторинна детонація боєприпасів. Як наслідок – загинули щонайменше 37 людей, пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів.

Особи багатьох жертв ще встановлюють. Ще четверо людей вважаються зниклими безвісти – їх продовжують шукати.

Вночі з небезпечної зони евакуювали близько 400 місцевих жителів.

Наразі слідчі та прокурори продовжують збір доказової бази та встановлюють усі деталі трагедії. Правоохоронці вже опитали близько 40 потерпілих і свідків, а речові докази передали на експертизи.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що у Милі на Київщині було влучання по складу боєприпасів Сил оборони. Після удару там почалася масштабна детонація.

Президент наголосив, що склад не мав розташовуватися серед житлових будинків. Він назвав це можливою службовою недбалістю та доручив встановити, чому боєприпаси зберігали саме там.