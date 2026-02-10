Вбили матір з донькою та понад 15 людей поранили: окупанти гатили по Слов'янську

Вдень 10 лютого ворожі війська завдали удару по Слов'янську КАБами. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 14 мирних людей, двоє загинуло.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Що відомо про атаку на Слов'янськ?

У вівторок, 10 лютого, ворог завдав масованого удару шістьма "ФАБ-250" з УМПК по Слов'янську Донецької області.

За попередніми даними, російський авіаудар удар припав на приватний житловий будинок – його зруйновано вщент. З-під завалів рятувальникам вдалось дістати тіла жінки та її 11-річної доньки. Ще щонайменше 14 мирних жителів травмовано, серед них – семирічна дитина.

Станом на 14:00 кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу збільшилась до 16 осіб.

Крім того, зазнали руйнувань приватні будинки, СТО, котельня та нежитлові приміщення.

У прокуратурі зазначили, що усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Наразі встановлюються масштаби обстрілу та тип застосованого озброєння.

За процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Де ще нещодавно гриміли вибухи?