На борту було 11 громадян Туреччини: Росія ударила по цивільному судну у відкритому морі
- 13 грудня Росія атакувала турецьке судно VIVA в Чорному морі.
- На борту судна, яке перевозило соняшникову олію до Єгипту, було 11 громадян Туреччини.
13 грудня окупанти атакували турецьке судно VIVA у Чорному морі. Це сталося у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі ППО.
Прохід судна у море відбувався зерновим коридором. Для атаки росіяни використали ударний безпілотник, передає 24 Канал із посиланням на Військово-Морські Сили України.
Що відомо про обстріл цивільного судна у Чорному морі?
Відомо, що судно прямувало до Єгипту. Воно перевозило соняшникову олію. На борту перебувало 11 громадян Туреччини. На щастя, постраждалих немає.
У ВМС ЗСУ наголосили, що перебувають на зв'язку із капітаном. Також у стані готовності – морська пошуково-рятувальна служба.
Наразі судно прямує у порт призначення.
Росія грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо,
– наголосили військові.
Росія атакувала турецьке судно VIVA: дивіться відео
Довідка: Керівництва Сан-Ремо – це міжнародний документ, який розроблено для регулювання вирішення питань державної таємниці та електронного права в контексті збройних конфліктів та міжнародного права.
Слід зауважити, що це не перша атака Росії на цивільні судна.
- Напередодні, 12 грудня, під ударом опинився турецький пором CENK T, який регулярно курсує між Туреччиною та Україною.
- На момент атаки на борту перебували контейнери компанії AKSA. Постраждав один працівник приватної компанії, інших жертв немає.
- Також пошкоджено контейнерний перевантажувач і судно в порту Чорноморськ.
- Ракетні удари здійснювалися балістичними ракетами та дронами "Шахед" з території Криму.
- Президент Зеленський зазначив, що атака не мала воєнного сенсу і спрямована на знищення цивільної інфраструктури.
- Турецька компанія Cenk Denizcilik підтвердила пошкодження порома CENK T.