"Прилетіла ракета": сестра окупанта підтвердила ураження табору на Бєлгородщині й назвала втрати
Воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення. У ньому сестра загарбника підтвердила успішне ураження табору підготовки окупаційних військ на Бєлгородщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.
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Удар по табору підготовки окупантів на Бєлгородщині
У радіоперехопленні росіянка підтвердила втрати агресора внаслідок вогневого ураження табору підготовки російської армії в Бєлгородській області. Зазначила, що її брат буцімто вижив.
Ракета прилетіла на полігон. Встигли деякі пацанята стрибнути в окопи, а 6 строковиків загинули,
– сказала сестра окупанта.
Водночас поскаржилася, що ніхто з командирів не повідомляє про ситуацію. Мовляв, хоча б старшина міг би двічі на день писати, що "все добре".
У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата.
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Сестра окупанта підтвердила ураження і втрати: дивіться відео