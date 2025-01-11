"Прилетіла ракета": сестра окупанта підтвердила ураження табору на Бєлгородщині й назвала втрати

Воєнна розвідка оприлюднила чергове радіоперехоплення. У ньому сестра загарбника підтвердила успішне ураження табору підготовки окупаційних військ на Бєлгородщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Удар по табору підготовки окупантів на Бєлгородщині

У радіоперехопленні росіянка підтвердила втрати агресора внаслідок вогневого ураження табору підготовки російської армії в Бєлгородській області. Зазначила, що її брат буцімто вижив.

Ракета прилетіла на полігон. Встигли деякі пацанята стрибнути в окопи, а 6 строковиків загинули,

– сказала сестра окупанта.

Водночас поскаржилася, що ніхто з командирів не повідомляє про ситуацію. Мовляв, хоча б старшина міг би двічі на день писати, що "все добре".

У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти українського народу, буде справедлива відплата.

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Сестра окупанта підтвердила ураження і втрати: дивіться відео



