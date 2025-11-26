"Єдиний це міг": які можливості втратила Росія після атаки на завод Берієва

У ніч на 25 листопада Україна атакувала авіаремонтний завод імені Берієва у Таганрозі, який може модернізувати і обслуговувати літаки Ту-95МС. У такий спосіб окупанти втратили подальшу можливість експлуатації цієї авіації.

Внаслідок удару було знищено два літаки – А-60 та А-100ЛЛ. Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, які результати атаки на авіазавод у Таганрозі.

Читайте також Авіаексперт розкрив феномен потужної атаки по авіабазі росіян у Таганрозі

Чому цей завод важливий?

Анатолій Храпчинський зазначив, що для модернізації або для обслуговування Ту-95 не обов'язково прилітати на завод. Нещодавно було велике скупчення вантажівок на аеродромі "Енгельс". Ймовірно, могли, наприклад, зніматися двигуни, якісь ще компоненти, які були б перевезені на завод Берієва без появи авіаційних засобів, щоб не привертати увагу розвідки.

Нещодавно підприємство отримало замовлення на модернізацію п’яти літаків Ту-95МС. Це може свідчити про те, що ЗСУ не просто уразили завод, а ворог втратив подальшу можливість експлуатації цих бортів.

Цей завод практично єдиний на Росію, який міг обслуговувати і забезпечувати працездатність цих літаків. Тому це, мабуть, найважливіше, що було зроблено під час цього удару,

– підкреслив колишній офіцер Повітряних сил.

Окрім лабораторного обладнання, є робоча конструкторська документація, еталонні зразки, при втраті яких Росії буде складно відновлювати технології. Країна-агресорка не може створювати технології, але покращує їх та модернізує. Втрата еталонних зразків, документації призводить до втрати спроможності росіян повторити той засіб, який вона виготовляла.

Що відомо про знищені літаки?

Під час атаки знищили літаки А-60 та А-100ЛЛ. Заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ розповів, що А-60 – це старий радянський літак, який був створений наприкінці 80-х як засіб протидії американським супутникам. Це лазерна зброя, яка повинна була осліплювати або збивати їх. У 2010 році Росія відновила експлуатацію цього літака і почала його випробувати, доопрацьовувати.

Але під час цих робіт, модернізацій їм так і не вдалось вдосконалити цю систему, щоб вона працювала на 100% так, як потрібно. Тому він і не став на озброєння, залишився в лабораторії. Але в перспективі був доволі непоганим рішенням,

– зауважив він.

А-100 – це наступна модифікація літаків дальнього виявлення А-50, які активно збирали розвідувальні дані і допомагали російським ракетам бити по території України. Той літак, який перебував на заводі, був випробовуваний. Це були спроби перевірити нові технології, які росіяни хотіли застосовувати на цьому літаку.

Ці дві технології Росії буде дуже складно відновити. Тому що більшість цих робот виконувалися в Радянському Союзі. Фундаментальне розуміння і можливості були започатковані в СРСР. Після 1990-го року Росія втратила інженерний склад, який частково виїхав. Тому це неповоротна втрата для росіян,

– сказав Храпчинський.

На перспективу це на користь як і для України, так і для наших західних партнерів. Тому що технології боротьби з супутниками наразі є найперспективнішими. Це допомагає отримувати більше розвідувальних даних, ніж інструменти, які є на території будь-якої держави.

Що варто знати про атаку на Таганрог?