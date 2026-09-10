Був головним осередком мирного життя: в ДСНС Сумщини розповіли деталі жорстокого удару по ТЦ

Увечері 9 вересня Росія атакувала безпілотником торговий центр у центральній частині Сум, де в цей час перебувало багато людей. Внаслідок удару загинули 21-річні хлопець і дівчина, близько 20 людей постраждали, частину з них госпіталізували у тяжкому стані.

Речник ГУ ДСНС України в Сумській області Олег Стрілка в ефірі 24 Каналу розповів, що удар припав майже безпосередньо на один із входів до торгового центру. До атаки це місце залишалося для сумчан одним із тих просторів, де можна було хоча б ненадовго відчути звичне мирне життя, а вже за лічені хвилини рятувальникам довелося гасити пожежі та допомагати пораненим.

Удар припав на місце скупчення людей

Торговий центр розташований у центральній частині Сум і завжди був людним, особливо у вечірній час. Для багатьох містян це було місце, де можна було зустрітися й хоча б ненадовго відволіктися від війни.

Це було одне з тих місць, де ми всі могли зустрітися і забути про війну, де ще зберігалася своя атмосфера мирного життя. Але вчорашня атака це повністю змінила,

– розповів Стрілка.

Удар стався близько восьмої вечора й припав практично на один із входів до торгового центру, загиблі та травмовані в момент атаки перебували саме на вулиці.

Удар був практично в один із входів торгового центру. Там також знаходиться невеличка пересувна кав'ярня, тому місце було обране там, де найбільше скупчення людей,

– пояснив речник ДСНС.

Одночасно біля торгового центру загорілися чотири автомобілі. Рятувальники гасили пожежі, допомагали постраждалим і транспортували важко травмованих до карет швидкої разом із медиками, правоохоронцями та очевидцями атаки.

Орієнтовно через годину всі роботи було завершено. Потрібно було не лише ліквідувати пожежу та надати допомогу людям, а й обстежити абсолютно всі приміщення великого торгового центру, щоб переконатися, що нікому більше не потрібна допомога,

– пояснив речник ДСНС.

Під час огляду рятувальники знайшли частину ударного безпілотника – його двигун лежав в одному з автомобілів, що горіли впритул до входу в торговий центр.

Суми постійно залишаються під загрозою

Під час останньої атаки по Сумах росіяни застосували безпілотники реактивного типу. Водночас для міста нікуди не зникла загроза інших засобів ураження, зокрема FPV-дронів та керованих авіабомб.

Минулого тижня FPV-дрон уже атакував той самий торговий центр, по якому тепер вдарив реактивний безпілотник. До Сум також долітають FPV на оптоволокні, а реактивні дрони подекуди тривалий час перебувають поблизу обласного центру.

Можете уявити, в яких умовах зараз працюють наші рятувальники. Буває таке, що вони просто сутками намотують круги навколо обласного центру. То є загроза ударів КАБами, то літають реактивні "Шахеди", то надходить інформація, що до міста підлітають FPV-дрони,

– пояснив речник ДСНС.

Працювати в таких умовах доводиться і рятувальникам, які після ударів виїжджають туди, де повторна небезпека не зникає. Минулого місяця в Сумах була пошкоджена техніка ДСНС, а рятувальник Олексій Столяренко загинув під час ліквідації наслідків атаки через обвал бетонної плити.

У Сумах закликають не ігнорувати тривоги

Безпекова ситуація в місті залишається надзвичайно складною, а постійні атаки змушують людей щодня пристосовуватися до нових загроз. Рятувальники продовжують працювати поруч із мешканцями так само, як і в перші місяці повномасштабної війни, коли Суми опинилися в оточенні.

Ми були з жителями Сум і всієї області в перші дні війни, коли було дуже важко. Тут були рятувальники, медики й звичайні цивільні, які взяли зброю в руки та відстоювали місто. І ми так само далі будемо з жителями Сум, незважаючи ні на що,

– сказав Стрілка.

Під час повітряних тривог людей закликають переходити в укриття та допомагати одне одному. Після ударів до ліквідації наслідків долучаються не лише екстрені служби, а й волонтери, представники бізнесу та небайдужі містяни.

Не треба ігнорувати сигнали тривоги, потрібно йти в укриття, допомагати одне одному й підтримувати одне одного. Також варто мати із собою аптечку, турнікет і знати елементарні правила домедичної допомоги,

– наголосив речник ДСНС.

У Сумах бізнес продовжує працювати навіть під постійною загрозою ударів, а місцеві жителі після атак часто самі приходять на місця подій, щоб допомогти постраждалим і рятувальникам.

Речник ДСНС розповів про удар по торговому центру в Сумах: дивіться відео