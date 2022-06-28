Найтрагічніший день: люди несуть квіти та іграшки до зруйнованого ТЦ в Кременчуці

Російські обстріли торгового центу в Кременчуці стали неабиякою трагедією для міста. Біль цієї трагедії розділяє і вся Україна.

Щоб висловити свої співчуття родинам загиблих та постраждалим люди несуть квіти та дитячі грашки до місця трагедії. Це звірство принесло десятки смертей мирних українців та багато горя в їхні родини.

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Найтрагічніший день в історії Полтавщини

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін визнав, що 27 червня 2022 року – це найтрагічніший день у сучасній історії Полтавської області.

Нелюдські злочини російських терористів призвели до десятків смертей у Кременчуці. Жителі Кременчука несуть квіти та дитячі іграшки до ТЦ "Амстор" у пам'ять про безневинних жертв російського терору,

– сказав він.

Лунін побажав швидкого одужання всім постраждалим і поспівчував рідним і близьким загиблих.

ТЦ ніколи не був військовим об'єктом

Рятувальники розбирають завали досі. Місце трагедії відвідувала генпрокурорка Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші.

Це абсолютно цивільний об'єкт. Тут не розташовувались ніколи ні Збройні Сили, ні інші військові формування. Тут немає бункерів і складів зі зброєю. Тут немає нічого, що б загрожувало будь-кому з військових,

– сказав Монастирський.

За його словами, саме це свідчить про цільне влучання саме в цивільний об'єкт. Міністр запевнив, що докази цього злочину зберуть, оформлять належним чином і передадуть також і в міжнародні інституції. Такий злочин є цілеспрямованим проти цивільного населення України.

Рятувальники досі працюють над завалами ТЦ: дивіться відео

Останні новини про трагедію

Президент Володимир Зеленський розповідав, що перед атакою в торговому центрі перебували орієнтовно 1000 людей. Частина встигла його покинути, але продавці й деякі відвідувачі залишились. Американський журналіст опублікував відео, де розповідав, що Росія знала, що саме в цьому місці розташований торговельний центр, але все одно вдарила. ВІдомо вже про більше 20-ти загиблих. Також є поранені та десятки зниклих безвісти.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що у ТРЦ влучили ракетами Х-22. Їх запустили з території Курської області. Натомість Україна вже знає, хто саме з російських військових це зробив. Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Уже є перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили ці злочинні постріли. Вони служать у 52 гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку військової частини 33310, що базується в Калузькій області, в населеному пункті Шайковка.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомляв, що в місті вирішили оголосити траур за загиблими через атаку. Він триватиме три дні – 28, 29 та 30 червня. На цей час заборонили всі масові заходи. А на 28 червня жалобу також оголосили по всій Полтавській області, щоб вшанувати пам'ять невинних жертв.

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