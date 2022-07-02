На Полтавщині попрощалися із двома жінками, які загинули від ракетного удару по ТЦ "Амстор"

У Кременчуці в останню путь провели двох загиблих унаслідок ракетного удару по торговельному центру "Амстор". Містяни попрощалися з працівницею та відвідувачкою салону побутової техніки, в який і прилетіла російська ракета.

У Кременчуці 2 липня попрощалися з 29-річною Оксаною Поштаренко, яка працювала в салоні побутової техніки, та з 48-річною власницею однієї з міських перукарень Оксаною Пирхало, яка в той трагічний день атаки по ТЦ вирішила піти у салон побутової техніки.

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Як проходили прощання з жертвами російської атаки

Прощання з 29-річною Оксаною Поштаренко пройшло біля моргу в Кременчуці. Попрощатися з жінкою прийшли друзі, рідні та колеги загиблої.



Прощання з Оксаною Поштаренко / Фото Суспільне Полтава

Жінка мешкала у Кременчуці 10 років та працювала в салоні побутової техніки, в який і прилетіла російська ракета. Поховають Оксану Поштаренко у рідній Звенигородці на Черкащині 3 липня.



Оксана Поштаренко / Фото Анастасії Геріх

Прощання з Оксаною Пирхало пройшло біля перукарні, власницею якої покійна була. 48-річна жінка 27 червня вирішила піти у торговельний центр у салон побутової техніки. На жаль, російська ракета забрала у жінки життя.



Прощання з Оксаною Пирхало / Фото Суспільне Полтава

У загиблої жінки залишилися чоловік та двоє дітей.

Розбір завалів ТЦ завершили

На шостий день після цинічної російської атаки, 2 липня, рятувальники завершили розбір завалів торговельного центру "Амстор". Під завалами знайшли 29 фрагментів тіл. Точну кількість жертв атаки встановлюють.

Нагадаємо, що 27 червня російські військові злочинці завдали ракетного удару по Кременчуку. Ракета Х-22, випущена з Курської області, влучила в торговельний центр "Амстор" та розірвалася в салоні побутової техніки. Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що на ТЦ окупанти запустили понад 900 кілограмів вибухівки.

Водночас в Росії нахабно брешуть про нібито те, що били по складу зі зброєю, а ТРЦ буцімто не працював. Таким чином окупанти намагаються виправдати себе.

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