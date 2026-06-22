Чи вплине удар по заводу у Воронежі на масовані удари по Україні: майор ЗСУ чесно відповів

Сили оборони завдали ракетного удару по заводу у Воронежі, де виробляють електроніку, зокрема, для крилатих ракет Х-101. Це надзвичайно важлива атака.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук зауважив в ефірі 24 Каналу, що поки невідомо, які масштаби руйнування на підприємстві. Але, судячи зі світлин, видно що удар був більш ніж успішним.

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Чи вплине такий удар на ракетні обстріли України?

За словами Ткачука, удар по такому стратегічно важливому підприємству – величезний ляпас для Кремля. Не секрет, що такі заводи росіяни намагаються перекривати своєю протиповітряною обороною. Але цього разу там проґавили щонайменше одну ракету.

Звісно, не варто сподіватися, що такий удар кардинально вплине на масовані атаки по Україні. Але певні неприємні проблеми росіяни точно відчують.

Я думаю, що це вплине на масовані обстріли. Не так, як би нам хотілося, аби, умовно, два місяці взагалі нічого не було б. Так не вийде, тому що ворог має певний запас та може чимось перекритися. Але на процес виготовлення та забезпечення війська такими ракетами цей удар вплине. І це хороший сигнал,

– зазначив Ткачук.

Сили оборони вдарили по заводу у Воронежі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони завдали успішного удару крилатими ракетами по заводу у Воронежі. Підприємство постачає компонентну базу для різних видів ракет та систем протиповітряної оборони. Зокрема там виготовляють елементи для блоків крилатих ракет Х-101; напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин, які розміщують в ракетах "Іскандер-К"; електронні компоненти для "Панцир-С1" тощо.