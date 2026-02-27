У Defense Express назвали 4 феноменальні моменти в ударі "Фламінго" по заводу "Іскандерів"

Удар ракетою "Фламінго" по Воткінському заводу в Росії показав виняткову точність української розробки. Разом із обладнанням знищено щонайменше одну зміну унікальних фахівців, яких більше немає ніде в Росії.

Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, що "Фламінго" – не крилата ракета, а повноцінний апарат з авіаційним двигуном, здатний нести тонну бойової частини на 3 тисячі кілометрів.

Наскільки болючим для Росії є знищення виробництва балістичних ракет?

У підприємство Росії з виробництва балістичних ракет влучили 6 українських крилатих ракет. Відео з камер спостереження підтверджує, що одна з ракет влучила прямо в стіну цеху. Це свідчить про виняткову точність системи наведення.

Щоб влучити саме в стіну цеху – не в дах, не поруч – точність має вимірюватись у метрах. Це факт, який ми бачимо на відео, а не чиїсь розповіді: ракета має якісну систему наведення на кінцевому етапі траєкторії. До того ж вона подолала понад 1,5 тисячі кілометрів,

– зазначив Катков.

Крилата ракета ніколи не летить по прямій – вона змінює висоти та курс, використовує рельєф і обходить позиції ППО, а це додає щонайменше 30% до реальної відстані польоту. Чим складніший маршрут, тим ефективніший прорив – і Україна явно знає, де розташовані російські зенітні комплекси, адже вже давно б'є вглиб території Росії.

Критика "Фламінго" за великі розміри безпідставна, щоб нести тонну бойової частини на тисячі кілометрів, ракета мусить бути розміром з літак і мати повноцінний авіаційний двигун від L-39.

Відео фіксує два етапи: спочатку ракета пробиває стіну, потім – пауза, і полум'я вирвалося вже з іншого боку будівлі, бо вона вибухнула всередині. Супутникові знімки підтверджують, що у даху гальванічного цеху утворився пролом 25 на 30 метрів – результат внутрішнього вибуху тонни бойової частини, що виломила бетонні плити.

"Вибухова хвиля пройшла по всьому величезному цеху – а завод працює у 3 зміни. Тому йдеться не лише про знищення приміщення та обладнання, а про удар по єдиному підприємству Росії, яке виробляє балістичні ракети до "Іскандерів", ракети середньої дальності "Орєшник", а також міжконтинентальні балістичні ракети "Яр" і "Булава"", – зазначив Катков.