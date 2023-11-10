Удар по судну під прапором Ліберії: у британській розвідці проаналізували атаку Росії

Росія вдарила ракетою по судну під прапором Ліберії в порту на Одещині. У розвідці Британії прокоментували удар по цивільному кораблю.

Британська розвідка вважає, що влучання російської ракети в цивільне судно на Одещині свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота.

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Що відомо про удар по судну під прапором Ліберії на Одещині

У розвідці Великої Британії нагадали, що 8 листопада цивільне вантажне судно під прапором Ліберії було уражене російською протирадіолокаційною ракетою в порту "Південний" на Одещині. За словами української влади, це, ймовірно, ракета повітряного базування Х-31.



Ймовірно, Х-31 використано, щоб поцілити по українських військових радарах у цьому районі. Є реальна можливість того, що запущена з повітря ракета за відсутності сигнатури військового радара потрапила на радар цивільного судна. Якщо так, то це свідчить про погану тактику застосування зброї з боку російського пілота,

– зазначили у розвідці.

Внаслідок атаки загинув лоцман порту, а троє членів екіпажу і працівник порту отримали поранення. За словами міністра інфраструктури України, судно завантажувало залізну руду, призначену для стратегічного союзника Росії – Китаю.

Заяви британської розвідки щодо війни в Україні