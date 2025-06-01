Росія підтвердила удари по аеродромах у 5 своїх областях, але без брехні знову не обійшлося
- СБУ здійснила спецоперацію "Павутина", атакувавши аеродроми в п'яти областях Росії.
- Росія визнала атаки на аеродроми, але не уточнила реальні масштаби втрат.
СБУ у неділю, 1 червня, здійснила спецоперацію "Павутина", атакувавши декілька аеродромів Росії. У російському міністерстві оборони таки підтвердили удари по аеродромах у 5 своїх областях.
Водночас там знову видали чергову партію брехні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міноборони Росії.
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Росіяни кажуть, що втратили лише "кілька" літаків
У заяві російського міноборони йдеться, що 1 червня "київським режимом було здійснено теракт із застосуванням FPV-дронів".
Під атакою були аеродроми у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.
На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі терористичні атаки були відбиті,
– заявляють росіяни.
Вони вирішили не афішувати те, що там фіксувалися пожежі і було знищено або пошкоджено літаки.
️"У Мурманській та Іркутській областях внаслідок запуску FPV-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки", – також йдеться у заяві міністерства оборони країни-терористки.
Там знову ж таки вирішили не уточнювати, що насправді Росія втратила за день понад 40 літаків, що становить понад 36% її стратегічної авіації.
Р️осіяни також стверджують, що усі загоряння уже нібито ліквідовано, а жертв серед військовослужбовців та цивільного персоналу немає. Також додали, що затримали "деяких учасників терактів".