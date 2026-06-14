Понтони вже під вогневим контролем, – полковник запасу розповів про останні удари по Криму

Сили оборони України знищують логістику росіян між тимчасово окупованим Кримом та материком. Нещодавні атаки безпілотниками по мостах були справді болючими для ворога.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони раніше атакували Чонгарський та Армянський мости. Окупанти встановили там переправи, але логістика сильно сповільнилася. Внаслідок цього накопичуються колони різного автотранспорту, по яких також прилітають дрони.

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Що відомо про вибухи в Криму?

За словами Світана, на півночі Криму є кілька шляхів до материка. Сили оборони України відпрацьовують по кожному з них. Варто приділити увагу також Чонгарському залізничному мосту, за допомогою якого перекидають вантажі з Джанкоя до Мелітополя Запорізької області та навпаки.

Цей міст також принаймні потрібно спробувати зупинити. Хоча в цьому напрямку були атаки по Джанкою. Там сходяться 4 залізничні гілки з Керчі, з Севастополя, з Мелітополя та Херсонського напрямку. Важливо атакувати цей напрямок,

– зауважив Світан.

Відомо, що росіяни використовують Джанкой як великий військовий хаб, який є важливим для логістики окупантів. Зокрема там є транзитні склади та аеродроми підскоку.

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Додамо, упродовж останніх тижнів Україна посилено атакує мости, які зв'язують тимчасово окупований Крим з лівобережжям Херсонської області, де також перебуває ворог. Військові аналітики пояснюють, що знищити мости за допомогою безпілотників – проблематично. Але Сили оборони виконують інше важливе завдання, яке суттєво ускладнить логістику окупантів.

Внаслідок регулярних атак по мостах росіяни змушені шукати нові маршрути постачання. Через це формуються великі колони вантажівок, які стають ціллю для дронів. Нещодавно Сили оборони вдарили по колоні вантажівок з паливом та боєприпасами. Там було близько 50 одиниць транспорту.