Логістична блокада ворожої армії на Півдні може переламати хід бойових дій, – DeepState

Українські військові змогли встановити вогневий контроль над російськими логістичними маршрутами. Кампанія з перерізання шляхів постачання окупантів активно триває вже кілька днів. За цей час була уражена, зокрема, низка мостів, що ведуть на Крим.

Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState.

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Що відомо про удари по логістиці росіян?

Протягом останніх кількох днів Сили оборони України двічі завдали точних ударів по автомобільному мосту поблизу Чонгара на новій трасі Р-280, що сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Сімферополем.

Ця магістраль, наголошують аналітики, є одним із ключових елементів сухопутного коридору, який Росія створювала для забезпечення зв'язку між власною територією та окупованим Кримом.

Експерти пояснили, що логістичне забезпечення російського угруповання через Крим базується на кількох основних маршрутах. Найважливішим із них тривалий час залишався Чонгарський напрямок, який останнім часом перебуває під постійною загрозою ураження з боку українських сил.

Саме по ньому 7 та 9 червня били українські бійці. Водночас інформація щодо стану залізничного мосту, розташованого поруч, залишається обмеженою. Старий автомобільний міст фактично втратив своє значення, а залізничний перехід у районі станції "Сиваш" уже має знижену пропускну спроможність через пошкодження, отримані раніше.

Де розташовані ключові логістичні маршрути, що ведуть у Крим: дивіться на карті

Після ускладнення ситуації на Чонгарському напрямку російські війська активніше використовують маршрут через Арабатську стрілку, де облаштували нову автомобільну дорогу. Однак і цей шлях не можна вважати безпечним, оскільки два мости поблизу Генічеська вже неодноразово зазнавали ударів і залишаються під контролем українських засобів ураження.

Додатковим фактором стає значне навантаження на дорожню інфраструктуру, що прискорює зношення покриття та створює нові труднощі для перевезень. Ще одним важливим маршрутом є Перекопський перешийок, який набув особливого значення після того, як інші напрямки опинилися під вогневим впливом Сил оборони. Через нього проходять як автомобільні дороги, так і залізничне сполучення, що робить його критично важливим для російської логістики.

Але саме цей район є більш доступним для українських засобів ураження, що дозволяє ефективніше контролювати пересування противника та створює додаткові ризики для забезпечення окупаційних військ.

Керченський міст залишається головним транспортним вузлом, який поєднує Крим із територією Росії. Однак і цей маршрут не позбавлений проблем, оскільки постійно перебуває під загрозою атак і супроводжується ризиком затримок у перевезеннях.

Водночас він вирішує переважно питання доставки вантажів до самого Криму, але не забезпечує їх швидкого переміщення безпосередньо до районів бойових дій. Важливо й те, що українські сили послідовно впливають на логістику противника не лише на кримських напрямках.

Значний тиск здійснюється також на транспортні артерії в Приазов'ї, зокрема на трасу Таганрог – Маріуполь – Волноваха, яка є одним із найкоротших маршрутів постачання між країною-агресоркою та окупованими територіями півдня України.

Порушення роботи цієї магістралі безпосередньо знижує можливості противника щодо оперативного забезпечення своїх військ необхідними ресурсами.

Як контроль над логістикою ворога може змінити ситуацію на фронті?

Загалом же, йдеться не про окремі удари по конкретних об'єктах, а про поступове формування системного тиску на всю логістичну мережу противника. Сам факт пошкодження мостів не варто розглядати як остаточний результат, адже такі об'єкти можуть бути відновлені або частково відремонтовані.

Набагато важливішим є те, що Сили оборони демонструють здатність контролювати ключові маршрути переміщення особового складу, техніки та вантажів на півдні окупованих територій.

Українські військові вже збільшують потенціал Middle strike, саджаючи окупаційне угрупування на півдні "на голодний пайок",

– резюмували в DeepState.