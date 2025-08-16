Вночі 15 серпня в російському місті Сизрань Самарської області пролунали вибухи. Дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, внаслідок чого там виникла пожежа.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, у розмові з 24 Каналом, яке значення для послаблення Росії мають удари по НПЗ. Також 14 серпня дрони уразили російський нафтопереробний завод у Волгограді, який забезпечує армію окупантів нафтопродуктами.

Впродовж скількох років Росія може розвалитися через удари по НПЗ?

"Удари по російських НПЗ – це єдиний механізм, який дозволить Україні перемогти у війні впродовж 3 – 4 років. Приблизно стільки ж часу розвалювався Радянський Союз", – підкреслив Світан.

Це призведе, за словами військового експерта, до руйнування російської економіки, яка ледве тримається на нафтодоларах – на нафтогазовій галузі. Одна з її частин – нафтопереробні заводи.

Дуже легко навіть одним безпілотником зупинити увесь НПЗ, якщо влучити туди, куди треба. Наприклад, у систему попередньої підготовки нафти. Спеціалісти знають, куди бити. Проте ці удари потрібно було здійснювати пів року – рік тому. Однак головне, щоб зараз цей процес не було зупинено,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Зараз виконує завдання щодо ударів по об'єктах російської нафтопереробки 14 окремий полк БпАК Сил безпілотних систем. Він, за словами Романа Світана, переважно працює дронами "Лютий", Ан-186 по цих заводах і непогано себе показали.

Якщо і далі працюватиме цей механізм, то, на думку військового експерта, до кінця 2025 року у росіян не буде економіки, не буде нафтогазової галузі. А за 3 – 4 роки Росія розвалиться.

Нагадаємо, що проти ночі 15 серпня дрони влучили по Сизранському НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли, що пролунало щонайменше 10 вибухів. Внаслідок атаки на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

Також губернатор Самарської області Федорищев повідомив про масову атаку БпЛА на регіон. За його словами, було знищено 13 безпілотників. На території області запровадили режим "Килим".