Через удари по НПЗ росіяни змінюють логістику пального в Криму, – "Атеш"

Партизани фіксують переміщення палива і ПММ по всьому Криму. Географія транспортування змінилася внаслідок регулярних ударів БпЛА по російських нафтозаводах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

Дивіться також Ховають та відновлюють там броньовану техніку: у Криму знайшли таємну ремонтну базу окупантів

Росіяни збільшують відстань поставок палива на фронт

Так, агенти руху опору зауважили, що окупанти намагаються налагодити логістику і постачання своїх військ через Крим. Проте вони уникають накопичення великих обсягів на складах, оскільки вони можуть стати ціллю для наступних ударів БпЛА.

Судячи зі складів, які йдуть з території РФ, їхня географія змінилася внаслідок почастішання успішних атак по російських НПЗ у прикордонних і тилових регіонах. Дедалі більше потягів прибуває до Криму з далеких регіонів, що робить перевезення складнішим і дорожчим,

– вказують в "Атеш".

Партизани зазначають, що через це вартість палива неминуче зростає на звичайних заправках, а місцеві жителі періодично стикаються з його дефіцитом.

Росіяни транспортують паливо з дальніх регіонів / фото "Атеш"

До слова, раніше партизани повідомляли про переміщення військової техніки у Криму. Через значні проблеми з технікою росіяни намагаються її максимально розосередити на півострові, щоб уберегти. Причиною такого занепокоєння, як і у випадку з НПЗ, є потенційні удари українських дронів.