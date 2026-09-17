Треба зупинити в нуль, – полковник запасу назвав чотири НПЗ Росії, які мають особливе значення

Сили оборони України у ніч на 11 вересня уразили НПЗ у Саратові, який мав потужність переробки майже 7 мільйонів тонн нафти на рік. Згодом 13 вересня був атаковани нафтопереробний завод "Слов'янский" у Краснодарському краю, його потужність – 5,2 мільйони тонн. Також днями був уражий НПЗ "Танеко" у Татарстані.

Коментуючи атаки на російські НПЗ, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ у розмові з 24 Каналом зазначив, що ймовірніше, що у випадку з "Танеко" був пошкоджений резервуар, адже після атаки виднівся великий стовп диму. З його слів, доцільніше бити по технологічних установках первинної переробки нафти.

Удари по НПЗ Росії: як цілі мають бути першочерговими

Сьогодні, як наголосив військовий експерт, СОУ варто зосереджуватись на НПЗ у південно-східній частині. З його слів, там розташовано декілька важливих нафтопереробних заводів ворога: "Слов'янський", "Ільський", "Афіпський", "Новошахтинський". Раніше вони вже потрапляли під удар.

Ці чотири заводи треба зупинити в нуль, тому що вони в основному живлять дизелем, бензином російську армію. Рух триває в напрямку Донбасу, Запорізького й Херсонського фронтів через Тамань,

– озвучив Світан.

Він підкреслив, що атаки саме на ці об'єкти нині є вкрай важливими, такі цілі мають бути в пріоритеті. Аналізуючи удар Сил оборони по НПЗ "Танеко" у Нижньокамську (Татарстан), військовий експерт зазначив, що там розташовано загалом 3 заводи, тож є ще куди цілитись.

Треба не забувати, що через Нижньокамськ ще є "Алабуга". Нам важливо дістатися й до неї, але вона зараз закрита щільним кільцем ППО,

– підсумував Світан.

Повна версія інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться відео