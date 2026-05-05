Восени Росію може спіткати катастрофа: політтехнолог сказав, що вже на це вказує

Удари по російських НПЗ вже скоротили переробку нафти до найнижчого рівня за 16 років. Водночас українські сили прагнуть спровокувати дефіцит палива напередодні пікових навантажень.

Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що Путін буде триматися до останнього, але економічний колапс неминуче дестабілізує його владу, і в Росії розпочнуться "дуже цікаві події".

Як удари по НПЗ у Росії впливають на її економіку і війну?

Порівняно з минулим роком НПЗ в Росії вибухають частіше, до того ж потенційних цілей ще достатньо. Логіка ударів – створити критичний дефіцит палива саме напередодні літнього сезону, коли навантаження на НПЗ найбільше. Без переробки не буде експорту, без експорту – доведеться призупиняти роботу свердловин.

ОАЕ вийшли з ОПЕК – думаю, що наступні Ірак і Венесуела. Збувається давня мрія американців: знищити цей "картель" і замінити його тим, який контролюють самі. Координації видобутку і цін більше не буде – кожен сам за себе,

– сказав Загородній.

Паралельно міністр фінансів РФ Антон Сілуанов публічно натякнув, що росіяни тримають заощадження поза банком. Люди масово виводять гроші з рахунків, а експерти проводять паралелі з радянською системою, кошти з якої просто вилучали на покриття бюджетного дефіциту в останні роки СРСР.

"Депутат Держдуми Геннадій Зюганов виявився не таким вже й неправим: до осені кілька факторів можуть збігтися в одній точці – і хтось спробує перехопити владу. Путін воюватиме до кінця. Але економічний колапс у Росії неминучий і призведе до дестабілізації режиму. А далі – дуже цікаві події, в яких Україна теж братиме свою участь, щоб багаття громадянської війни не згасло", – зазначив Загородній.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив про посилення українських далекобійних ударів по території Росії, зокрема із фокусом на використанні далекобійних систем. Україна вже здійснювала атаки по об’єктах на Уралі, що спричинило суттєві втрати для РФ, зокрема пошкодження військових літаків і зниження доходів від нафтового сектору.

