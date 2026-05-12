"Далекобійні санкції" працювали в районі Оренбурга, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав удари по Оренбургу у Росії. Ціллю була газова промисловість.

Про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.

Що Зеленський розповів про удари по Росії?

Президент Зеленський зазначив, що нові "далекобійні санкції" дісталися району Оренбурга у Росії 12 травня. Це більш ніж 1500 кілометрів від Росії.

Глава держави зазначив, що Україна пропонувала перемир'я, але після відносної тиші 3 днів, Росія продовжила атаки по Україні. Удари по Оренбургу є відповіддю на це.

Що відбувалося в Оренбурзі?