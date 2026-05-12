"Далекобійні санкції" працювали в районі Оренбурга, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський визнав удари по Оренбургу у Росії. Ціллю була газова промисловість.
Про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.
Що Зеленський розповів про удари по Росії?
Президент Зеленський зазначив, що нові "далекобійні санкції" дісталися району Оренбурга у Росії 12 травня. Це більш ніж 1500 кілометрів від Росії.
Глава держави зазначив, що Україна пропонувала перемир'я, але після відносної тиші 3 днів, Росія продовжила атаки по Україні. Удари по Оренбургу є відповіддю на це.
Що відбувалося в Оренбурзі?
В Оренбурзі 12 травня лунали вибухи, відбулися "задимлення", місцеві жителі заявляли про атаку безпілотників.
В аеропорту міста запровадили режим "Килим", а російська влада поки не повідомила про наслідки можливих атак.