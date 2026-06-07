Побачили війну і хочуть миру: як у Підмосков'ї та Пітері реагують на українські атаки, – CNN

Жителі найбільших міст Росії дедалі частіше стикаються з наслідками війни проти України. Після серії масштабних атак українських безпілотників росіяни, які раніше були відносно віддалені від фронту, почали відчувати загрозу безпосередньо біля своїх домівок.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

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Як реагували на атаки безпілотниками жителі Зеленограда у Московській області?

56-річна Олена Володимирівна із Зеленограда розповіла, що 17 травня прокинулася близько четвертої ранку від гучного дзижчання дронів над будинком.

Під нами, під балконом, є навіс. Дрон упав на цей навіс, а потім загорівся, пішов чорний дим,

– пригадала жінка.



56-річна Олена Володимирівна показує пошкодження, яких зазнав її будинок у Зеленограді / Фото CNN

За її словами, через займання загорілася кімната на п'ятому поверсі. Вона разом із сином намагалася загасити вогонь відрами з водою, однак після вибуху вирішила евакуюватися разом із собакою.

Будинок Олени Володимирівни став одним із багатьох об'єктів, які постраждали під час масованої атаки українських безпілотників 17 травня.

За даними російської влади, того дня під час атаки по території країни було запущено понад 500 українських безпілотників. Президент України Володимир Зеленський назвав ці удари цілком виправданими.

"Цього разу українські далекобійні удари досягли Московської області, і ми надсилаємо чіткий сигнал росіянам: їхній уряд повинен закінчити цю війну", – заявив він.

Попри пошкодження квартири, Олена каже, що найбільше вдячна за те, що залишилася живою.

Сподіваюся, більше вони не прилетять. Ми живі. Це найголовніше,

– сказала вона.

Після короткої паузи жінка додала, що сподівається на швидке завершення війни.

Що бачили жителі Санкт-Петербурга та Кронштадта?

Журналісти CNN наголошують, що останніми місяцями Україна все активніше застосовує далекобійні безпілотники для ударів по території Росії. Зрештою росіяни стикаються з дефіцитом пального через удари по нафтопереробних заводах.

У Санкт-Петербурзі українські дрони атакували район міста за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму 4 червня. Над містом здіймалися стовпи чорного диму, а жителям деяких районів рекомендували залишатися вдома через повторну атаку.

Жителька Кронштадта розповіла, що безпілотники літали над містом із третьої години ночі.

Спати було неможливо. Дзижчання було таким гучним, що я боялася, що наш будинок можуть уразити,

– сказала вона.

За словами жінки, вона також чула роботу російських систем протиповітряної оборони, які намагалися збити дрони.

Як влада у Росії намагалася створити враження, що "війни немає"?

Соціальна антропологиня Олександра Архіпова вважає, що після початку повномасштабного вторгнення між Кремлем і жителями великих російських міст сформувався своєрідний негласний суспільний договір.

"Мер Москви доклав багато зусиль, щоб створити враження, ніби війни не існує. Це було послання москвичам: живіть своїм життям, для вас війни немає", – зазначила вона.

Втім, за словами дослідниці, останнім часом ситуація змінюється. Росіяни дедалі частіше стикаються з обмеженнями доступу до інтернету, блокуванням популярних месенджерів та посиленням державного контролю.

Водночас на тлі успішних українських атак росіяни дедалі частіше починають говорити про мир. Максим, сусід Олени з Зеленограда, чия квартира також постраждала після атаки, заявив, що прагне якнайшвидшого завершення війни.

Уся моя родина в Литві просто шокована тим, що українці та росіяни гинуть. Це найголовніше. Слов'яни вбивають слов'ян,

– сказав він.

"Я за те, щоб усе це закінчилося. Швидше, чорт забирай!" – додав чоловік.

За даними незалежного російського "Левада-центру", оприлюдненими у квітні, 62% опитаних підтримують початок мирних переговорів, тоді як продовження бойових дій підтримують лише 27%.

Що казали після української атаки жителі підмосковних Хімок?

Ще один дрон влучив у житловий будинок у підмосковних Хімках 17 травня. Нині на верхніх поверхах багатоповерхівки залишилася велика обгоріла діра.

Місцева жителька Надія розповіла, що перебувала поруч у момент атаки.

Я приїхала до мами й чекала на неї, коли дрон пролетів просто наді мною. За секунду я почула удар,

– згадує вона.



Росіянка Надія дивиться на пошкодження будинку у Хімках 17 травня / Фото CNN

Хоча ніхто з її знайомих не постраждав, пережите залишило у росіянки сильний психологічний слід.

"Тепер я здригаюся від будь-чого. Навіть якщо підлітки запускають петарди, я одразу напружуюся", – зізналася жінка.

Інша жителька Хімок, Олена, розповіла, що її сім'я прокинулася вночі через гучне дзижчання безпілотників.

Це тривало і тривало. Я хотіла б миру. Хотілося б, щоб усе це якнайшвидше закінчилося,

– сказала вона.

Нагадаємо, Служба безпеки України уночі 6 червня завдали ударів по 15 арсеналу ВМФ Росії у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї. На цих об'єктах зафіксували низку вибухів, після чого почалися пожежі.