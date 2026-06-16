Не лише Московський НПЗ: що ще уразили ЗСУ цієї ночі

Українські військові завдали низки ударів по об'єктах у Росії та на окупованих територіях. Крім Московського нафтопереробного заводу також вдалося атакувати ворожі пункти управління та склади противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ та Служба безпеки України.

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Які наслідки ударів по Росії і ТОТ?

Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод, який забезпечує паливом армію Росії та значну частину столичного регіону. Внаслідок удару було пошкоджено установку первинної переробки нафти.

На території підприємства виникла масштабна пожежа. Також констатують, що Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом російської столиці та постачає пальне, зокрема для московських аеропортів.

Водночас безпілотникиатакували інфраструктуру нафтобази "Полтавская" у Краснодарському краї. На об'єкті спалахнула пожежа. Ще підтверджено ураження підприємства російського військово-промислового комплексу.

Ідеться про АТ "Центральне конструкторське бюро апаратобудування" поблизу Тули. Відомо, що відповідне підприємство спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем і радіонавігаційного обладнання.

Внаслідок удару пошкоджено будівлю та несучі конструкції складального цеху. Також завдали ударів по командно-спостережних пунктах російських військ у районах Багатиря, Великої Новосілки та Сіверська у Донецькій області.

Під вогнем, згідно з оприлюдненою інформацією, опинилися й польовий артилерійський склад біля Кременівки, склади матеріально-технічних засобів у Донецьку та склад безпілотників у тимчасово окупованому Маріуполі.

Крім того, уразили місце зосередження особового складу окупантів в районі Івановського Брянської області. Станом на ранок 16 червня є пожежа на комбінаті "Темп" у Ярославській області, який був атакований 14 червня.

У СБУ наголосили, що українські удари по нафтопереробних та інших стратегічних об'єктах спрямовані на зниження економічного та військового потенціалу Росії, який використовується для ведення війни проти України.

Що відомо про попередні атаки?

Нагадаємо, раніше атакували пункти управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика у Донецькій області і майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів.

Також під ударом був польовий артилерійський склад в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика у Донецькій області і зосередження особового складу ворога у Малокостянтинівці.