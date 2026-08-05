Одна з останніх ставок Путіна: що може змусити Кремль зупинити війну

Україна завдає ударів вглиб території Росії, але навіть це поки не може змусити Володимира Путіна до реальних переговорів. Ймовірно, вже восени російський диктатор використає чи не останній свій шанс на продовження війни.

Як розповів 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, змусити Росію піти на мир – це дуже складне завдання. Сьогодні очільник Кремля перебуває у надзвичайно важкій ситуації, у якій будь-хто інший уже давно б погодився на угоду.

Що насправді змушує Путіна продовжувати війну

У різних країн і влад є різні критерії примусу. Для США на якомусь етапі війни з Іраном ціни на бензин і внутрішньополітичний клімат стали настільки важливими, що вони пішли на невигідне для себе припинення вогню. Сьогодні для Росії ситуація ще гірша, але вони не спішать зупинятися.

Для американців втрата кількох солдатів іноді стає надзвичайно серйозною проблемою. Для Росії втрати в десятки тисяч убитих і поранених на місяць можуть вважатися прийнятною ціною, якщо колись вдасться захопити зруйновану ділянку території Донецької області,

– підкреслив військовий оглядач.

Дуже важливо розуміти, що сьогодні Путіним керує необхідність заявити за підсумками війни, що він здобув перемогу. Якщо він не захопить Донецьку область, то у нього не буде нормального пояснення – ні перед пропагандистським апаратом, ні перед суспільством, – чому він не зробив цього за майже 5 років так званої "сво". Ба більше, усі пам'ятають про ціну війни – сотні тисяч загиблих, сотні тисяч інвалідів і мільярди витрачених доларів.

"Тому йому потрібні дуже переконливі аргументи. Бензинова криза та палаючий Wildberries – це суттєвий удар по Росії, по російській економіці, по настроях суспільства та по престижу Путіна, але це не те, що може зараз його зупинити", – наголосив Давид Шарп.

Яку останню ставку може використати Путін

Зупинити диктатора може лише повне усвідомлення того, що катастрофа не за горами, або розуміння, що Донбас у найближчій перспективі він захопити не зможе. Якщо у нього з’явиться таке розуміння або відчуття катастрофічних наслідків найближчим часом, він зупиниться. Якщо ні – продовжить війну, попри важкі удари.

За чутками, військові можуть обіцяти Путіну захоплення Донбасу чи не до кінця року. Це абсолютні фантазії. Ймовірно, обіцянка може звучати ще м’якше захоплення не до кінця 2026 року, а до кінця наступного. Але навіть тоді Путін буде готовий платити високу ціну.

Військовий оглядач про ситуацію в Росії: дивіться відео

Нинішня російська влада має значний запас міцності. Попередня мобілізація 2022 року стала серйозним потрясінням для російського суспільства. Саме тому Путін усіма силами її уникає.

"Я припускаю, що він може піти на мобілізацію. З військового погляду Росії варто було б піти на цей крок. Але Путін не робив цього через інші наслідки. І зараз, якщо він отримує оптимістичні доповіді військових і відчуває, що має запас часу, то намагатиметься обійтися без мобілізації. Але виключати її не можна. Вона можлива", – додав Давид Шарп.

Коли можливі серйозні потрясіння всередині Росії

Для того, щоб відбулася революція або справді серйозні потрясіння, потрібні або сильні опозиційні сили всередині суспільства, або дуже серйозні негативні події – падіння рівня життя, втрати, масова мобілізація.

Давид Шарп зауважив, що передбачати подібні події складно, і не варто видавати бажане за дійсне. Якщо ж почнуться кризові явища, які загрожують російській владі, це можна буде вважати важливим і приємним бонусом.

Але загалом влада в Росії тримається міцно. Хоча такі кроки як мобілізація, є вкрай проблематичними, і Путін намагається їх усіляко уникати. Багато в чому саме через це він пішов на додаткові невдачі на фронті: якби мобілізацію провели раніше, можливо, на цей момент було б захоплено більше територій,

– додав він.

Отже, сьогодні Путін стоїть перед непростим вибором. З одного боку, він не перебуває в умовах, коли йому можна прямо нав’язати припинення війни. З іншого – він і не перебуває в ситуації, коли зобов’язаний закінчити війну за три місяці.

Очільник Кремля не має повної свободи дій і не може воювати нескінченно. Але й критичної позначки, після якої він був би змушений терміново завершувати війну – Путін ще теж не досяг.