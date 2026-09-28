Росіяни не здатні на протести проти диктатури, навіть коли їхня інфраструктура палає, а влада відкрито малює результати виборів. Причиною такої покірності є тотальна відсутність самоповаги та суб'єктності у суспільстві.

Як зазначив в ефірі 24 Каналу дипломат та колишній очільник МЗС України Володимир Огризко, українські безпілотники регулярно завдають результативних ударів по стратегічних об'єктах на території ворога. Зокрема, Сили безпілотних систем вже успішно уразили Ільський, Куйбишевський, Пермський та Новошахтинський нафтопереробні заводи. Через таку інтенсивність атак російський диктатор Володимир Путін був змушений перекласти відповідальність за захист цих підприємств на приватний бізнес.

Чому росіяни не бунтують

Лише у першій половині року російські компанії витратили понад 440 мільйонів рублів на системи протидії дронам. Проте, попри регулярні вибухи в Брянській, Ростовській та Воронезькій областях, місцеве населення обмежується лише скаргами у соціальних мережах. Люди бідкаються та риторично запитують, коли зникне їхнє керівництво, але на вулиці не виходять.

Це забитий, переляканий народ, який не має дуже важливої якості – гідності. Якщо ти не маєш гідності, по тобі можуть ходити вздовж і впоперек. Ти все одно терпіла і будеш терпіти все, що завгодно,

– Володимир Огризко, дипломат та колишній очільник МЗС України.

Доля війни вирішується на полі бою

Дипломат звернув увагу і на нещодавні так звані вибори в Росії. За його словами, нахабні фальсифікації та намальовані результати провладної партії "Єдина Росія" стали черговим доказом того, що росіяни не мають жодної політичної волі. На відміну від українців, які завжди мали потужний визвольний рух, громадяни РФ здатні обурюватися хіба що на власних кухнях.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з ексочільником МЗС Володимиром Огризком ви можете прочитати на сайті 24 Каналу за цим посиланням.

Саме тому, переконаний ексміністр, розраховувати на внутрішні зміни в країні-агресорці не варто. Фінал цього протистояння залежить виключно від знищення економічного та військового потенціалу ворога.

Коли наші Сили оборони доведуть це до того, що вже не буде з чого платити російським загарбникам і не буде чим наступати – тоді війна закінчиться. Це залежить не від Трампа чи когось іншого, це залежить виключно від українського воїна,

– Володимир Огризко, дипломат та колишній очільник МЗС України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вітчизняні розробки здатні повністю паралізувати російську нафтопереробку.