Зруйнує економіку ворога: військовий оглядач відповів, що треба змінити в ударах по НПЗ

Українські безпілотники продовжують успішно виводити з ладу ключові нафтопереробні заводи на території Росії. Для досягнення довгострокового руйнівного ефекту на економіку агресора такі атаки мають стати безперервними.

Як розповів в ефірі 24 Каналу військовий аналітик Давид Шарп, лише за останній тиждень під удар потрапили одразу сім ворожих об'єктів. Серед них опинилися Ільський, Куйбишевський, Новошахтинський та Московський заводи, а підприємство у Пермському краї взагалі зупинило свою роботу.

Чому важлива безперервність атак

Дронові удари завдають суттєвих пошкоджень російській інфраструктурі, проте окупанти здатні з часом ремонтувати обладнання. Саме тому критично важливо не давати ворогу часу на відновлення.

Без постійних ударів ця система нафтопереробки буде відновлена. Пошкодження можна виправити, якщо росіяни докладають зусиль,

– Давид Шарп, військовий аналітик.

Головне завдання такої стратегії полягає у тому, щоб тримати нафтопереробну галузь Росії на рівні, який на кілька десятків відсотків нижчий за норму. Це завдає прямого матеріального збитку економіці агресора та розхитує внутрішню ситуацію в країні. Подальше нарощування ударів може змусити Кремль шукати домовленостей про взаємне припинення атак по енергетиці.

Масштабні втрати російської логістики

Нагадаємо, раніше ми писали, що через дефіцит резервуарів росіяни почали ховати нафту у залізничних цистернах. Проте українське підпілля провело масштабну операцію, знищивши понад 10 тисяч тонн сировини, про що повідомляли у ГУР.

Зверніть увагу. Повне інтерв'ю з військовим оглядачем із Ізраїлю можна прочитата на сайті 24 Каналу за посиланням.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, загальний обсяг виведених із ладу потужностей російської нафтопереробки перевищив 45 відсотків. Це вже спровокувало дефіцит якісного пального на внутрішньому ринку Росії та змусило Москву обмежити експорт.