"Квартирмейстер війни": "Мадяр" назвав справжню мету ударів по складах Wildberries

Роберт Бровді ("Мадяр") пояснив, що удари по логістичних центрах російської мережі Wildberries мають не лише військовий, а й економічний ефект. За його словами, йдеться про цілеспрямоване послаблення інфраструктури, яку в Росії використовують у тому числі для потреб окупаційної армії.

Про це командувач Сил безпілотних систем України розповів в інтерв'ю Associated Press.

Коли Україна припинить бити по складах Wildberries?

Бровді наголосив, що кампанія триватиме доти, доки швидке відновлення складів стане неможливим. Він також дав зрозуміти, що Україна робить ставку не лише на знищення об'єктів, а й на довготривалий тиск на російську логістику.

На думку "Мадяра", росіяни мають відчути наслідки війни у повсякденному житті, коли зникає звичний комфорт і доступ до зручностей, до яких вони звикли.

Це виявилося чутливим датчиком комфорту величезного населення Росії – людей, які вважають, що дії країни-агресора абсолютно їх не стосуються,

– підкреслив очільник Сил безпілотних систем.

Також він назвав Wildberries "квартирмейстером війни" та ключовою "платформою постачання", наголосивши, що компанія має окремий напрямок, пов'язаний із товарами для російських військових.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни завершення таких ударів, "Мадяр" не став називати конкретних дат. Водночас він зазначив, що кампанія зупиниться лише тоді, коли логістичні можливості мережі будуть повністю зруйновані.

Нагадаємо, окремо під час розмови з західними медіа Бровді звернув увагу і на ракетну загрозу. Він попередив, що російський військово-промисловий комплекс працює над тим, щоб збільшити кількість балістичних ракет, які окупанти зможуть запускати по Україні одним масованим ударом, до 200 одиниць.