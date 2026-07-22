Вже 4 удар по складах Wildberries: майор ЗСУ сказав, чому ці удари дуже перспективні

Сили оборони України завдали вже 4 удару по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries. Загальні збитки від таких атак вже більш ніж болючі для компанії.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, журналіст, ведучий Єгор Чечеринда. За його словами, Wildberries – величезна компанія, річний оборот якої становить понад 78 мільярдів доларів. І вона допомагає російській армії.

Чому атакують саме Wildberries?

За словами Чечеринди, вже надходила інформація, що на логістичні центри компанії завозять запчастини до безпілотників та інші товари військового призначення, які використовують окупанти. Відповідно немає нічого дивного, що під атакою опинилися такі об'єкти.

Зараз в Росії підіймається хвиля обурення. Дрони вдарили по суспільному договору росіян не з провінції. Їм було нормально, що різні бідняки йдуть собі воювати, а вони можуть жити повноцінним життям, завозити сірий імпорт, обходячи санкції, та добре заробляти. Тепер все це під ударом,

– сказав Чечеринда.

Чому Сили оборони атакують логістичні склади в РФ: дивіться відео 24 Каналу

Якщо вдасться і надалі так швидко вибивати логістичні склади, то це буде певний удар по російській економіці. А звичайне населення ще більше відчує наслідки війни, яку почала їхня держава.

Додамо, експерти вважають, що Wildberries втратила від 6,5% до 9% складських потужностей. А загальні збитки вже сягнули понад 2,3 мільярда доларів. І це лише 4 склади.