Росія відчує наслідки не одразу: експерт пояснив, що дадуть атаки на Wildberries та Ozon

Україна дедалі сильніше б'є не лише по військових об'єктах Росії, а й по інфраструктурі, від якої залежить її економіка. Удари по великих логістичних центрах, НПЗ, нафтових терміналах і транспортних вузлах можуть мати значно ширший ефект, ніж прямі втрати від знищення окремих об'єктів.

Військовий експерт, засновник фонду "Реактивна пошта" Павло Нарожний в ефірі 24 Каналу пояснив, чому наслідки атак на Wildberries та Ozon Росія відчує лише через кілька місяців. Проблеми можуть поширитися від самих компаній на підприємців і банки, які кредитували цей бізнес.

Удари можуть запустити каскад проблем

Наслідки атак на Wildberries та Ozon не проявляться одразу, адже значна частина ризиків пов'язана не лише зі знищеними складами, а з боргами компаній і кредитами, які вони мають обслуговувати. Wildberries, як зазначив Нарожний, станом на кінець 2025 року мав близько 16,5 мільярда доларів боргу перед групою банків, серед яких найбільшим кредитором був ВТБ. Ozon також значною мірою залежить від банківського фінансування.

Ефект ми побачимо, думаю, через декілька місяців. Потрібен час, поки ці наслідки акумулюються і Російській Федерації доведеться рятувати спочатку Wildberries та Ozon, потім ВТБ, потім Сбербанк і так далі. Оцей каскадний процес падіння банків і несе найбільшу небезпеку,

– пояснив Нарожний.

Проблеми можуть поширитися й на бізнеси, які працювали через ці маркетплейси. На складах були зайняті десятки тисяч людей, а після отримання даних із російських серверів вдалося встановити близько 352 тисяч унікальних підприємців, які продавали товари лише через Wildberries.

Значна кількість цих підприємств, з великою ймовірністю, також збанкрутує. Вони кредитувалися в російських банках, не повернуть ці кредити – і це піде далі по ланцюгу,

– сказав військовий експерт.

Накопичення неповернених кредитів створюватиме додаткове навантаження вже на банківську систему. На цей процес накладаються удари по інших секторах російської економіки, зокрема нафтовій інфраструктурі та експортних маршрутах.

Удари охоплюють дедалі більше секторів економіки

Проблеми Wildberries та Ozon накладаються на удари по інших важливих для Росії галузях. Сили оборони України продовжують уражати нафтопереробні заводи, а також інфраструктуру, через яку Росія експортує енергоносії та отримує валютні надходження.

Ми б'ємо по НПЗ, по експортній інфраструктурі, по нафтоналивних терміналах, газоперекачувальних і нафтоперекачувальних станціях, насосних станціях на нафтопроводах. Усе це теж б'є по російській економіці,

– пояснив Нарожний.

Під тиском опиняється і аграрний експорт. У Росії саме триває сезон збору пшениці, далі почнеться кукурудза, а удари по суховантажах та портовій логістиці ускладнюють вивезення продукції на зовнішні ринки.

Ми завдаємо ударів по суховантажах, які відвантажують пшеницю й зерно. Зараз у них якраз розпал збору пшениці, скоро почнеться кукурудза. І все це б'є по російській кишені,

– наголосив військовий експерт.

Ефект від таких атак накопичується одночасно у кількох напрямках: проблеми виникають у великих компаній, їхніх кредиторів, малого бізнесу, нафтового сектору та експортної логістики. Найвідчутніші наслідки для російської економіки проявлятимуться не в день удару, а в міру того, як ці втрати складатимуться одна з одною.

Нарожний пояснив наслідки ударів по Wildberries та Ozon: дивіться відео