Росія збільшує число "Герань-5" для ударів по Києву: супутники показали розширення дронопорту

Росія продовжує розширювати дронопорт "Цимбулова" в Орловській області, звідки регулярно запускають реактивні безпілотники по Києву. На об'єкті за останні чотири тижні з'явилися нові укриття, пускові установки та гаражі для дронів.

Про це повідомляє канал "Стратегічна авіація" у телеграмі.

Що нового з’явилося на дронопорті?

За даними моніторингу, на південний схід від уже наявних пускових установок облаштували новий майданчик. Там встановили 8 куполоподібних укриттів для реактивних БпЛА та ще одну пускову установку. Ще для восьми укриттів і двох пускових установок підготували асфальтовані майданчики. Також завершилося будівництво шести гаражів для ударних безпілотників, яке розпочали на початку вересня. Уздовж під'їзної дороги додатково з'явилися 14 нових гаражів

Через збільшення кількості сховищ росіяни залишають дедалі менше безпілотників просто неба. Тому частину наземних укриттів дронопорту переобладнали на підземні. Якщо наприкінці літа на відкритій території перебувало майже 100 БпЛА, відтепер їхня кількість, за даними моніторингу, не перевищує десяти.

Нові гаражі для реактивних дронів / Фото з телеграм-каналу "Стратегічна авіація"

Які ще зміни зафіксували

Супутникові знімки також зафіксували роботи біля наявних пускових установок для "Герань-5". Там підготували майданчики ще для шести установок. Поруч будують вежі. За припущенням авторів моніторингу, їх можуть використовувати для натягування протидронових сіток і забезпечення зв'язку.

Слід зазначити, що збільшення кількості пускових установок уже відображається на атаках Росії по Києву. За даними "Стратегічної авіації", зараз "Герань-5" становлять близько 75% усіх безпілотників, які запускають по столиці. Ще місяць тому їхня частка складала близько 10%.

Пускові установки для "Герань-5" / Фото з телеграм-каналу "Стратегічна авіація"

Чи триватиме розширення дронопорту?

Роботи на дронопорті "Цимбулова", ймовірно, не зупинятимуться. У північно-східній частині об'єкта супутники зафіксували будівельну техніку на території, яку раніше не використовували. Там можуть зводити нові складські приміщення.

Таким чином, Росія одночасно збільшує кількість пускових установок, будує нові укриття та розосереджує безпілотники на території дронопорту. Усе це може ускладнювати ураження об'єкта.

Нагадаємо, у вересні Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну.