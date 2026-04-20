Американці у захват: колишній морський піхотинець США оцінив ефект від ударів по тилах Росії

Україна останнім часом майже кожної ночі завдає ударів вглиб Росії, уражаючи чутливі об'єкти ворога. Хоча ще кілька років тому неможливо було уявити, що українські сили здатні на такі дії. Це справляє сильне враження на західних партнерів Києва.

Про це 24 Каналу розповів Меттью Семпсон – колишній розвідник-снайпер морської піхоти США, ветеран війни в Афганістані й Іраку, доброволець міжнародного легіону ЗСУ, який оцінив потенціал українських атак по території Росії. Він наголосив, до чого можуть змусити ворога такий тиск України.

Чим саме українські сили здивували американців?

Семпсон підкреслив, що його вразила операція "Павутина", яку здійснили українські сили, ліквідувавши значну частину російських бомбардувальників за допомогою відносно дешевих дронів. Ця успішна операція секретно готувалась півтора року і стала повною несподіванкою для Росії.

Варто знати. СБУ 1 червня 2025 року здійснила в Іркутській, Рязанській та Мурманській областях Росії операцію "Павутина", яка готувалась 1,5 року. Під час неї українські дрони, які були приховані у фурі, і уразили понад 40 літаків, зокрема А-50, Ту-95 та Ту-22 М3, завдавши ворогу збитків на 2 мільярди доларів.

Україна також має доступ далекобійних ракет Storm Shadow з ЄС. Такі глибокі удари по Росії викликають великий інтерес у західних партнерів, тому що українські можуть їх здійснювати, за словами ексрозвідника-снайпера, навіть без американських систем на кшталт Tomahawk.

Припускаю, що це робиться за значної підтримки західних країн, зокрема США. Цікаво бачити, що не американське озброєння знищує об'єкти у Росії. Наша країна у захваті, коли бачить удари вглиб Росії. І завдаються вони зазвичай набагато дешевшими засобами, ніж якби використовувалися набагато дорожчі системи озброєння США,

– пояснив доброволець.

Семпсон наголосив, що під час його спілкування з членами Конгресу США вони раділи, коли бачили вибухи у Росії, знаючи, що росіяни можуть повернутись додому, і тоді війна закінчиться. Він припустив, що це може статися найближчим часом.

Водночас колишній розвідник-снайпер звернув увагу на те, що партнери України звертаються до неї з проханням припинити удар по об'єктах російської нафтової галузі на тлі кризи в Ормузькій протоці.

Мені подобається, що такі розмови ведуться, адже Україна сьогодні здатна проводити такі глибокі удари, хоча у 2022 році у неї таких можливостей не було. такого не було. Це демонструє, якого величезного прогресу досягла Україна як і разом з західними партнерами, так і самостійно,

– відзначив Меттью Семпсон.

Він додав, що сьогодні завдяки діям українських сил, в Росії практично не залишилось місць, які могли бути захищеними від українських ударів.

