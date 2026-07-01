Удари вглиб Росії: українська зброя уразила НПЗ в Уфі та оборонний завод у Пензі

Українські далекобійні засоби продовжують успішно уражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу ворога. Нові точкові удари продемонстрували здатність діставати цілі на значній відстані від лінії фронту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Що відомо про атаку на Росію?

Українські війська вже вдруге завдали успішного удару по нафтопереробному заводу в Уфі, який є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів.

Уражений НПЗ – стратегічний об'єкт розташований на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту, що підтверджує значне розширення географії українських далекобійних ударів.

Окрім цього, у Пензенському регіоні українська зброя досягла важливого об'єкта російського військово-промислового комплексу. Це підприємство займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке російські окупанти застосовують для ударів по українських містах і громадах. Відстань до цієї цілі становить близько 600 кілометрів від лінії фронту.

Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є. Я дякую кожному українському воїну, який забезпечує нашу далекобійну влучність,

– зазначив Володимир Зеленський.

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Які ще російські об'єкти опинилися під ударом раніше?

Нагадаємо, 20 червня підрозділи ССО України Deep Strike атакували Тюменський НПЗ у Росії, подолавши близько 2500 кілометрів. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у Західному Сибіру. За даними ССО, операція демонструє розширення можливостей далекобійних ударів по цілях у глибокому тилу Росії

Окрім цього, Сили оборони України завдали точних ударів по нафтопереробних заводах "ТАНЕКО" та "ТАІФ-НК" у Нижньокамську, що в республіці Татарстан. На обох підприємствах було зафіксовано влучання та пожежі. Заводи є одними з ключових у російській нафтопереробці та працюють на потреби промисловості й армії Росії.

Також дрони Сил оборони та Сил безпілотних систем підпалили перевальну нафтобазу "Грушовая" поблизу Новоросійська та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Красний Яр" у Волгоградській області.