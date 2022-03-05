В "УДАРі Віталія Кличка" оприлюднили зворушливе відео, де закликають підтримувати одне одного

В "УДАРі Віталія Кличка" закликали українців підтримувати одне одного під час війни.

Зворушливе відео оприлюднили на сторінці партії.

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Путін знищує наші міста, вбиває наших людей, розділяє сім’ї і забирає наші домівки. Але він не може забрати нашу свободу, наші душі і серця. В цих жахливих умовах підтримка потрібна кожному. Піклуйтесь про тих, хто поряд. Близьких чи незнайомців. Не має значення. Поділиться тим, що маєте. Скажіть добре слово. Просто обійміть. Добро переможе. Україна переможе, тому що ми разом,

– йдеться у відео.

Лідер УДАРу Віталій Кличко разом з братом Володимиром наприкінці ролику запевняють, що Україна переможе саме завдяки єдності громадян.

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