Дні пекла для Росії: СБУ розгромила тилові бази та склади окупантів на ТОТ

Українські спецслужби продовжують успішно руйнувати систему забезпечення та управління військ противника. Нові точкові удари суттєво послабили бойові спроможності окупаційних підрозділів на передовій.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Актуально СБУ уразила два російські судна військового забезпечення та засоби ППО в Керчі

Що відомо про успішну роботу СБУ?

Воїни спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України, які виконують завдання у зоні middle strike, завдали серії потужних та високоточних ударів по російських загарбниках на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили у пресслужбі СБУ, цю спецоперацію реалізували в межах 40-денної операції впливу на Росію, виконуючи завдання, поставлені Президентом України.

Протягом минулого тижня завдяки комплексному відпрацюванню спецпризначенці уразили ключові об'єкти військової логістики, склади з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами. Окрім цього, під удар потрапила інфраструктура підрозділів безпілотних систем ворога.

Зокрема, операторам СБУ вдалося успішно ліквідувати:

пункт управління одного з ударних безпілотних авіаційних комплексів у Миколаївській області;

склади пально-мастильних матеріалів на території тимчасово окупованого Криму;

важливий вузол зв'язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

СБУ щодня скорочує бойовий потенціал російської армії – не лише на передовій, а й у тилу ворога. Окрема наша увага сконцентрована на тимчасово окупованих територіях, де ми послідовно знищуємо все, що дозволяє ворогу воювати: склади боєприпасів, пальне, логістичні маршрути, зв'язок та інфраструктуру управління військами,

– зазначив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Окремі точкові удари прийшлися по складах боєприпасів російських військ у кількох населених пунктах Запорізької області. Також під вогневе ураження потрапили бази матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна загарбників у Херсонській та Запорізькій областях.

У Службі безпеки України наголосили, що атаки суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, повністю порушивши логістичні ланцюжки та постачання боєприпасів і пального. До того ж ворог зазнав відчутних втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем та тилового забезпечення.

Які успішні операції спецслужби провели раніше?

Нагадаємо, що наприкінці червня воїни "Альфи" успішно відпрацювали по цілях на території суднобудівного заводу "Затока" в тимчасово окупованій Керчі, а також уразили засоби протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки.

Крім того, дрони СБУ масовано атакували військові аеродроми Саки та Гвардійське в окупованому Криму. На аеродромі Саки уражено сім ангарів із літаками Су-30СМ, Су-30 і Су-24, попередньо знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. На аеродромі Гвардійське під удар потрапили два ангари, де зберігалися дрони типу "Шахед" та авіаційне обладнання. Це вже друга успішна атака СБУ по аеродрому Саки за останній час.