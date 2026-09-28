Кардинально посилить удари ЗСУ: Шарп сказав, яке одне політичне рішення посприяє цьому

Зняття політичних обмежень на роботу супутникового зв'язку над територією Росії дозволить українським військовим керувати дронами в режимі реального часу. Це дасть змогу операторам знаходити та знищувати ворожі пускові установки навіть за тисячу кілометрів від кордону.

Про такі перспективи розширення можливостей Сил оборони розповів військовий аналітик Давид Шарп. Як повідомляє 24 Канал, головною перешкодою для реалізації цього сценарію залишаються побоювання західних партнерів щодо можливої ескалації.

Нові цілі для безпілотників

За словами експерта, безперебійний зв'язок дозволить проводити дорозвідку безпосередньо під час польоту ударних дронів. Оператори зможуть оперативно змінювати маршрут та обирати більш пріоритетні об'єкти для ураження глибоко в тилу противника.

Оператор може виявити нову ціль навіть за 1000 кілометрів на території Росії і ухвалити рішення про її атаку,

– Давид Шарп, військовий аналітик.

Окрім дальніх ударів, супутникові системи є вкрай ефективними для атак на середніх дистанціях. Йдеться про знищення елементів зенітно-ракетних комплексів та ракетних установок, які загрожують українським містам.

Політичні перепони

Наразі головною проблемою для українських сил залишається брак якісного зв'язку та засобів візуальної розвідки над російською територією. Масове використання терміналів могло б розв'язати це питання, але на заваді стоять заборони.

Багато говорять про заборону з боку Ілона Маска, але справа не лише в ньому, а й у політичному рішенні керівництва США,

– Давид Шарп, військовий аналітик.

Він додав, що якби Вашингтон дійсно хотів зняти ці обмеження, на власника компанії чинився б відповідний тиск. Проте західні країни досі остерігаються гібридних загроз з боку Кремля.

Потреба у розширенні доступу

Нагадаємо, раніше ми писали, що українській розвідці бракує наявного покриття для ефективної протидії російським ракетним комплексам. Про це заявляв очільник ГУР Кирило Буданов, підкреслюючи необхідність розширення можливостей супутникового зв'язку.

До слова. Повне інтерв'ю з військовим оглядачем із Ізраїлю читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Тим часом Росія намагається створити власний аналог зв'язку під назвою "Рассвет", щоб онлайн керувати "Шахедами". Проте, як вже повідомлялося на нашому сайті, ця ворожа програма зазнає серйозних невдач, адже більшість тестових супутників не змогли вийти на заплановані орбіти або згоріли в атмосфері.