Ударили в час, коли там були люди: росіяни обстріляли центральний ринок у Слов'янську

Російські військові обстріляли центральний ринок у Слов'янську. Внаслідок атаки люди зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Що відомо про цинічний удар по Слов'янську?

Удар стався опівдні, коли на ринку перебували цивільні.

Без жодної військової логіки – лише з розрахунком на те, щоб завдати якнайбільше болю цивільним,

– зазначив очільник ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки щонайменше четверо людей зазнали поранень. Наслідки атаки продовжують встановлюватися.

Так виглядає російський терор у своєму звичному прояві. За кожен теракт будуть відповідати,

– додав Філашкін.

Нагадаємо, Росія вночі 11 серпня атакувала Полтаву ударними безпілотниками. У Полтавському районі уламки дрона впали на дах багатоповерхівки, пошкодивши цивільну інфраструктуру; інформація про постраждалих не надходила.

Також, у ніч проти 11 серпня окупанти атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. У Шевченківському районі ракета впала на території дитячої лікарні – пошкоджено будівлю та газову трубу, але діти й медперсонал перебували в укритті, тож постраждалих там немає. В іншому місці внаслідок удару загорілося складське приміщення площею 1200 метрів квадратних, одна людина постраждала. Рятувальники ліквідували пожежу, наслідки атаки ще уточнюють.

Крім того, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю балістичними ракетами та КАБами. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені житлові й нежитлові будівлі, виникли пожежі та перебої з електропостачанням. На жаль, загинули 6 людей, ще щонайменше 20 постраждали.