Ударний STING для окупантів: український квадрокоптер запускають в серійне виробництво

Ударний квадрокоптер STING українського виробництва пройшов тестування на полі бою. Наступним етапом стане його серійне виробництво.

Про це повідомив один з ініціаторів проєкту зі створення вітчизняних БпЛА, підприємець і волонтер Юрій Голик. За його словами, квадрокоптер вже збирають невеликими партіями і відправляють до підрозділів військовослужбовців, які брали безпосередню участь у розробці цього безпілотника.

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У боротьбі з окупантами ударних дронів та коптерів-розвідників ніколи не буде достатньо. Тому я переконаний, що наш український продукт, який до того ж є дешевшим за китайські аналоги, стане в пригоді військовим в їхній складній роботі з ліквідації окупантів,

– підкреслив Юрій Голик.

Український STING може штурмувати позиції ворога на швидкості до 80 кілометрів на годину і нести боєприпас вагою до 3 кілограмів. З бойовим навантаженням ударний коптер може перебувати в повітрі до 40 хвилин. Він має радіус польоту понад 10 кілометрів і виготовляється повністю за кошти ініціаторів проєкту.

STING може штурмувати позиції ворога на швидкості до 80 кілометрів на годину / Фото Юрія Голика

Нагадаємо, раніше команда українських інженерів розпочала розробку надлегких безпілотників – літаків-розвідників SpyGun, які вже тестуються в бойових умовах. Літальні апарати мають високий захист від ворожих РЕБ і здатні перебувати в повітрі до 160 хвилин. Вони призначені для глибинної розвідки й коригування вогню.