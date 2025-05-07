Рада розгляне ратифікацію угоди про корисні копалини зі США вже 8 травня – Джулі Девіс

Верховна Рада розгляне ратифікацію угоди зі США про корисні копалини вже 8 травня. Угода є свідченням відданості обох країн справедливому миру та відбудові України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на посольство США в Україні. Це підтвердила тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

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США й Україна наближаються до угоди про надра

Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики 6 травня Девіс наголосила на стратегічному значенні американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. За її словами, "президент США Дональд Трамп розглядає угоду між країнами як свідчення відданості обох сторін справедливому миру та добробуту в Україні".

Рішення комітету передати законопроєкт на голосування 8 травня стало важливим кроком, тепер завдання Верховної Ради – зберегти динаміку,

– сказала Девіс.

До слова, 6 травня парламентський комітет із зовнішньої політики підтримав ратифікацію угоди про співпрацю щодо розвідки та видобутку корисних копалин – за основу та в цілому. Відповідний законопроєкт раніше зареєстрував Кабінет Міністрів України.