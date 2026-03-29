Ще одна "серйозна" країна приєднається до угоди про створення Спецтрибуналу за злочини Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії приєднається ще одна країна. Він зазначив, що поки не може публічно назвати державу.

За словами міністра, це дуже важливий та конкретний результат. Про це повідомив Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформ.

Дивіться також ЄС розглядає посилення санкцій проти тіньового флоту Росії: що може потрапити під удар

Що відомо про заяву міністра?

Андрій Сибіга повідомив про приєднання ще однієї країни до угоди про Спецтрибунал над Росією. За його словами – це дуже "серйозна" держава.

Ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це держава, яка приєднається до Угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії. Отже, у нас буде плюс одна дуже серйозна країна,

– зазначив Сибіга.

Він нагадав, що 31 березня Україну відвідають й інші міністри закордонних справ. Вони зберуться для проведення Бучанського саміту.

Сибіга наголосив, що Україна "продовжує працювати", щоб якомога більше країн підтвердили свою участь й додав, що це не просто пакт, а ратифікація імплементаційної угоди.

Що відомо про Спецтрибунал над Росією?