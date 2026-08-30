В Угорщині п'яний чоловік викрав літак і полетів до єдиної в країні АЕС

В Угорщині 29 серпня чоловік викрав легкомоторний літак Cessna 172 з аеропорту Калоча та попрямував у напрямку атомної електростанції "Пакш". Через порушення забороненого повітряного простору угорські військові підняли по тривозі пару винищувачів Gripen.

Про подію повідомив міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сенді, пише HVG.hu.

Що відомо про інцидент?

Військові виявили літак на радарах невдовзі після зльоту та оперативно підняли в повітря два винищувачі. HVG із посиланням на супутникові дані повідомляє, що під час короткого польоту Cessna 172 залетіла в заборонену зону навколо АЕС "Пакш".

Аеропорт Калоча розташований приблизно за 7 кілометрів від АЕС. Для цивільних літаків заборонений вхід у визначену зону навколо станції на висоті нижче 6000 метрів, тому порушення повітряного простору спричинило реакцію військових.

Через кілька хвилин після зльоту літак здійснив вимушену посадку на полі поблизу Гер'єна. Cessna зазнала пошкоджень, зокрема в неї зламалося шасі.

Стан літака після викрадення: дивіться відео

Після посадки чоловік залишив літак і пішов уздовж дороги. Згодом він сів в автомобіль водія, який зупинився, щоб допомогти йому, та спробував поїхати, однак чоловікові завадили.

Поліція затримала викрадача за кілька хвилин. За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, а правоохоронці також перевіряють, чи міг він бути під впливом інших речовин.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. В аеропорту Калоча вже розпочали перевірку обставин викрадення літака, аналогічні перевірки мають провести й в інших аеропортах країни.

Нагадаємо, "Пакш" є єдиною атомною електростанцією Угорщини та перебуває під особливою охороною. Нещодавно влада країни почала затоплювати дві баржі в Дунаї, щоб підняти рівень води та не допустити зупинки АЕС.

Через рекордну посуху рівень Дунаю критично знизився, а потужність станції впала до 485 мегаватів із близько 2 гігаватів. Паралельно угорські фахівці терміново споруджують підводний бар’єр із 5 тисяч тонн каменю, який має сповільнити течію річки та збільшити обсяг води біля насосної станції.

За словами прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, після проведених заходів рівень води біля насосної станції вже піднявся приблизно на один сантиметр. Водночас синоптики прогнозують подальше падіння рівня Дунаю на початку наступного тижня. Якщо води стане ще менше, енергетикам доведеться зупинити одну з двох турбін, які наразі працюють.

Подальше зниження рівня річки може призвести до повної зупинки АЕС "Пакш". За оцінками угорського уряду, така зупинка коштуватиме економіці країни щонайменше 159 мільйонів доларів щомісяця.