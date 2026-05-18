Сибіга анонсував важливі переговори з Угорщиною щодо угорської меншини на Закарпатті

Україна та Угорщина домовилися активізувати діалог щодо двосторонніх відносин і прав угорської меншини на Закарпатті. Переговори відбудуться вже цього тижня у форматі експертних консультацій.

Сторони прагнуть налагодити відносини. Про це повідомили міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга та Аніта Орбан.

Що відомо про переговори України та Угорщини щодо угорської меншини на Закарпатті?

Під час розмови сторони обговорили стан українсько-угорських відносин та домовилися про подальші кроки для їхнього розвитку. Сибіга подякував угорському уряду за оперативну реакцію на нещодавні російські удари по Україні та підтвердив готовність Києва до оновлення двостороннього діалогу.

За його словами, Україна налаштована відкрити нову сторінку у відносинах з Будапештом і працювати над відновленням довіри. Окрему увагу сторони приділили питанню прав угорської меншини в Закарпатській області. Було досягнуто домовленості про проведення вже цього тижня чергового раунду експертних консультацій, які мають розпочатися в онлайн-форматі.

Угорська сторона підтвердила, що до процесу буде залучено представників самої громади. За словами Аніти Орбан, метою переговорів є пошук практичних рішень, які відповідатимуть європейським стандартам і сприятимуть покращенню двосторонніх відносин.

Зеленський та Мадяр також планують обговорити питання угорської меншини на Закарпатті

Раніше, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів зустріч із мером українського міста Берегове Золтаном Баб'яком, під час якої обговорювали становище угорської меншини на Закарпатті та перспективи українсько-угорських відносин.

За словами Мадяра, сторони дійшли згоди, що інтереси закарпатських угорців передбачають перезапуск діалогу між Києвом і Будапештом. Він також запропонував провести символічну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові. Політик наголосив, що настав час для перегляду чинних законодавчих обмежень в Україні, які стосуються угорської громади.

На його думку, угорці Закарпаття мають відновити повноцінні культурні, мовні, освітні та адміністративні права і знову стати рівноправними громадянами держави.

До слова. Політолог Ілля Юрчина для 24 Каналу розповів, що новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прагне налагодити відносини з Україною, які зіпсувалися за часів Віктора Орбана. В Угорщині прагнуть віднайти спільні точки дотику.

Що відомо про угорську меншину на Закарпатті?

Угорська меншина на Закарпатті є однією з найбільших національних громад України та історично проживає вздовж українсько-угорського кордону. Її чисельність становить близько 150 тисяч осіб. Громада інтегрована в українське суспільство, водночас зберігаючи власну мову, культуру та національну ідентичність.

Більшість закарпатських угорців мешкає у Берегівському, Ужгородському та Мукачівському районах. У регіоні працюють школи з угорською мовою навчання та Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II у Береговому. Значна частина громади є двомовною та користується як українською, так і угорською мовами.

Політичні настрої всередині громади різняться: частина підтримує політику уряду Угорщини, що іноді впливає на відносини між Києвом і Будапештом. Водночас після ухвалення в Україні закону про національні меншини ситуація з правами громади поступово стабілізується.

Історично Закарпаття тривалий час входило до складу Угорського королівства та Австро-Угорщини, що сформувало особливе культурне середовище регіону. Як і інші жителі України, угорська меншина також відчуває наслідки війни. Представники громади служать у ЗСУ, а частина населення виїхала за кордон через безпекову ситуацію.