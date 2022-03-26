Угруповання військ "Південь" показало красиве знищення ворожої техніки – відео
26 березня 2022 , 13:11Читать новость на русском
Джерело:Угрупування військ "Південь"
Українські бійці угрупування "Південь" продовжують винищувати окупантів. Угрупування показало видовищне відео, як сили спротиву знищують ворожу техніку.
Угрупування "Південь" оприлюднило відео, де видно, як українські снаряди знищують військову техніку окупантів.
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Силами та засобами угруповання військ "Південь" продовжується знищення військової техніки противника. Маленькими кроками до перемоги,
– написали військові.
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