Ухвалення закону про корінні народи – важливий крок до деокупації Криму

Росія впродовж восьми років продовжує окупацію українського Криму та цілеспрямовану політику винищення там корінних народів, зокрема, кримських татар. Парламент України повинен ухвалити відповідний закон та захистити права корінних народів.

Таку думку висловив депутат "Голосу" та співголова міжфракційного об'єднання Кримська платформа Рустем Умєров з трибуни Верховної Ради.

В Конституції України написано, що права корінних народів визначаються законом України. Проте за 30 років відповідного закону поки не з'явилося. Важливо нарешті заповнити цю прогалину в законодавстві та дати визначення, хто такі корінні народи. Це народи, які історично сформувались на території України, мають власну культуру, мову та традиції,

– заявив Рустем Умєров.

За його словами, кримські татари, караїми та кримчаки не мають іншої Батьківщини, крім України.

Депутат "Голосу" звернув увагу, що на території Криму тривають незаконні переслідування та ув'язнення кримських татар. Зокрема, діяльність Меджлісу заборонена, а діти не мають можливості навчатись рідною мовою. Важливим сигналом людям в Криму є ухвалення закону про корінні народи, тому що Україна щодня продовжує боротьбу за захист прав своїх людей та повернення своїх земель.

Співголова міжфракційного об'єднання Кримська платформа також підкреслив, що всі маніпуляції з боку окупантів проти законопроєкту про корінні народи – це елемент гібридної війни та пропаганди. Він пояснив, що представниками національних спільнот вважаються представники інших народів в Україні, що мають іншу історичну країну походження. Їхні права в українському законодавстві захищені законом "Про національні меншини". Наразі Умєров разом з колегами з парламентського комітету з прав людини працює над змінами до закону про національні меншини.

Кіра Рудик, яка є лідеркою партії "Голос", підкреслила, що ухвалення закону про корінні народи стане важливим кроком для деокупації та реінтеграції Криму.

Проблема корінних народів є перезрілою. В умовах, коли серед незаконно ув'язнених українців – дві третини це кримські татари, закон потрібен як ніколи. Важливо визначити, що такі корінні народи як кримські татари, караїми та кримчаки не мають іншої Батьківщини, крім України,

– заявила Кіра Рудик.

Депутатка підкреслила, що захист корінних народів – це важливий крок для повернення Криму.