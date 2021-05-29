Український культурний фонд звинувачують у несправедливому фінансуванні

Український культурний фонд створили у 2017 році за ініціативи ексміністра культури Євгена Нищука, тодішнього міністра культури. Щороку з державного бюджету виділяють сотні мільйонів гривень на гранти для культурних проєктів з усієї України. Проте у 2021 році виник скандал.

Багатьом фестивалям, які до цього були лідерами, за оцінками експертів, в останній момент відмовила у фінансуванні наглядова рада Фонду. За словами співорганізаторки міжнародного фестивалю Wiz-Art Ольги Райтер, ця ситуація є переломною для багатьох проєктів і дуже шкодить міжнародному іміджу України

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Вона зауважила, це абсолютно демотивує менеджерів культурних проєктів працювати. До того ж просто нереально, щоб наглядова рада собі таке дозволяла. Мовляв, це є порушенням законодавства.

Наглядова рада надала формальні пояснення відмови у фінансуванні

Фестиваль "Німі ночі", яким займається Довженко-Центр, був одним з лідерів. Його вже допустили до перемовин, щоб уточнити дати проведення заходу та обговорити формальності. Однак їм також відмовили з розмитими формулюваннями:

"невідповідність пріоритетам";

"відсутність демонстрації потенціалу масштабування".

В результаті наглядова рада погодила лише 10 проєктів для фінансування в категорії "Знакові події в Україні".

Для сектору це – удар. Адже більшість тих, хто подався на грантові заявки, вже не мають змоги зараз перезапустити проєкт і шукати на нього додаткове фінансування. Найімовірніше, багато заходів ризикують не відбутися,

– розповіла виконувачка обов'язків гендиректора Довженко-Центру Олена Гончарук.

Голова наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак пояснила, що у 2021 році обирали проєкти з оглядом на попередній досвід. УКФ звертав увагу на критику попередніх 3 років діяльності установи. Мовиться про те, що:

проєкти повинні бути дуже масштабними;

у проєкту повинно бути велике охоплення і велика цільова аудиторія;

проєкт повинен показувати свою сталу спроможність, а відтак в якийсь період бути спроможним діяти і без грантів.

Український культурний фонд з початку 2021 року – у вирі скандалів. Спочатку були проблеми із вибором виконавчого директора. Потім Міністерство культури постановило провести аудит організації. Крім того, сама наглядова рада також нова – її обрали наприкінці 2021 року.

Лариса Мудрак погодилася, що інституція потребує багатьох змін. Наприклад, можливості оскарження рішення наглядової ради, яку зараз учасники не мають.

Нардепи подадуть запит, щоб розібратися в цій справі

Ситуацією вже зацікавились деякі народні депутати, які відправлятимуть свої депутатські запити щодо цієї справи.

Тому я попросив офіційно до мене звернутись, щоб я міг надіслати депутатський запит і до правоохоронних органів, і до Міністерства культури й інформаційної політики. Та отримати від них вже мотивовану відповідь,

– повідомив нардеп від "Слуги народу" Павло Сушко.

Водночас всі учасники, яким відмовили в грантах у 2021 році, також скерували свої листи до Міністерства культури і Українського культурного фонду за роз'ясненнями. Вони також вимагають розібратися в ситуації.