Украина должна включить Медведчука в санкционный список

Тем более, санкции были введены в связи с агрессией России против Украины. Против нашей страны. И кому как не нам в первую очередь вводить их в действия у себя дома.

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Первый закон в следующей Раде, который должен быть принят, – это закон об имплементации в Украине санкций США. Относительно Медведчука – закон "о куме Путина". Можете его так назвать. Нельзя все оставлять на Дядю Сэма. Надо и самим что то сделать. А Дядя Сэм давно включил Медведчука в санкционный список.

Значит, должна и Украина. Ведь это граждане Украны гибнут от пуль, который приказал выпустить Путин. Ведь это украинский Крым был незаконно аннексирован по приказу Путина. И кто мы такие, спорить с американской разведкой, которая решила, что в этом есть вина Медведчука. А раз он под санкциями – то спецконфискация его активов. Под какими бы связанными лицами эти активы не прятались. Не важно, активы на первой любимой жене. Или, как телеканалы, на второй.

И все. После этого и журналисты смогут вернуться работать на прежние места. И никто больше не захочет "а поговорить". Любой разговор можно будет начинать тогда, когда Россия уйдет с Крыма и Донбасса, выплатит компенсацию за разрушения и официально извиниться. Вот после этого хоть тысячу телемостов делайте.

Хотелось бы только узнать, какие партии перед выборами готовы пообещать принять этот закон? И готов ли президент его подписать?

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