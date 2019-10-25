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      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов

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      Бразильские штурмовые самолеты EMB-314 Super Tucano
      Бразильские штурмовые самолеты EMB-314 Super Tucano / Фото из открытых источников

      Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил факт ведущихся переговоров с Украиной по вопросу приобретения штурмовых самолетов EMB-314 Super Tucano.

      Сообщил об этом президент Бразилии в своем Twitter, отметив, что Украине приглянулись не только легкие штурмовики EMB-314 Super Tucano, но и, что более всего меня удивило и диссонировало, военно-транспортные самолеты КС-390.

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      Что же, если в Super Tucano я потребность вижу, то вот вопрос относительно КС-390, который, по сути, является прямым конкурентом нашего Ан-178, меня весьма и весьма смущает.

      военно-транспортные самолеты КС-390
      Военно-транспортные самолеты КС-390

      Возможно, это была лишь как опция и за компанию с Super Tucano делегация посмотрела и КС-390. По крайней мере, на это больше похоже, нежели на возможность заказа у Бразилии самолетов, которые мы и сами можем производить.

      Что же до, Super Tucano, то напомню, что это легкий штурмовик, способный развивать крейсерскую скорость до 520 км/ч, а его максимальная скорость – 590 км/ч. Практический потолок полета Super Tucano 10 600 метров, дальность полета 1 330 км при боевой нагрузке 1600 кг.

      Super Tucano в стандартной комплектации вооружен парой 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 с боезапасом по 200 патронов, обладает пятью точками подвески для размещения разнообразного оружия, в частности комбинации 20-мм автоматических пушек, 2-х ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder или 4х70-мм НАР.

      Кроме того Super Tucano способен применять ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick, Roketsan Cirit, бомбы общего назначения типа Mk 81, Mk 82, M-117, зажигательные бомбы (BINC-300), кассетные бомбы (BLG-252), высокоточные бомбы (FPG-82) и т.д. Но, все мы прекрасно понимаем, что в украинских реалиях он получит совершенно другое вооружение.

      На самолете так же размещается комплект лазерного наведения Lizard – Elbit либо Griffin – IAI.

      Свою эффективность он показал в ходе множества войсковых миссий и в ходе операций против партизанских подразделений в Колумбии. На сегодняшний день стоит на вооружении более 20 стран мира.

      Тем временем: Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России

      blog_ava
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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Новини політики Публікації авіація
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